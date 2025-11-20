PHT Stablecoin Cijena danas

Trenutačna cijena PHT Stablecoin (PHT) danas je $ 0.01691, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije PHT u USD je $ 0.01691 po PHT.

PHT Stablecoin trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- PHT. Tijekom posljednja 24 sata, PHT trgovao je između $ 0.01688 (niska) i $ 0.01703 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, PHT se kretao +0.17% u posljednjem satu i -0.06% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 5.38K.

Informacije o tržištu PHT Stablecoin (PHT)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 5.38K$ 5.38K $ 5.38K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.87M$ 4.87M $ 4.87M Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 287,850,000 287,850,000 287,850,000 Javni blockchain MATIC

