Pell Network Logotip

Pell Network Cijena(PELL)

1 PELL u USD cijena uživo:

$0.002658
$0.002658$0.002658
-6.27%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Pell Network (PELL)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:55:22 (UTC+8)

Pell Network (PELL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.002636
$ 0.002636$ 0.002636
24-satna najniža cijena
$ 0.002898
$ 0.002898$ 0.002898
24-satna najviša cijena

$ 0.002636
$ 0.002636$ 0.002636

$ 0.002898
$ 0.002898$ 0.002898

--
----

--
----

+0.68%

-6.27%

+12.70%

+12.70%

Pell Network (PELL) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.002662. Tijekom protekla 24 sata, PELLtrgovalo je između najniže cijene $ 0.002636 i najviše cijene $ 0.002898, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PELL je --, dok je najniža cijena svih vremena --.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PELL se promijenio za +0.68% u posljednjih sat vremena, -6.27% u posljednjih 24 sata i +12.70% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Pell Network (PELL)

--
----

$ 56.78K
$ 56.78K$ 56.78K

$ 5.59M
$ 5.59M$ 5.59M

--
----

2,100,000,000
2,100,000,000 2,100,000,000

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pell Network je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 56.78K. Količina u optjecaju PELL je --, s ukupnom količinom od 2100000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.59M.

Pell Network (PELL) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Pell Network za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0001778-6.27%
30 dana$ +0.00075+39.22%
60 dana$ +0.000248+10.27%
90 dana$ -0.000154-5.47%
Pell Network promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u PELL od $ -0.0001778 (-6.27%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Pell Network 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.00075 (+39.22%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Pell Network 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u PELL od $ +0.000248 (+10.27%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Pell Network 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.000154 (-5.47%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Pell Network (PELL)?

Pogledajte Pell Network stranicu Povijest cijena sada.

Što je Pell Network (PELL)

Pell Network has built an Omnichain Decentralized Validated Service Network driven by BTC restaking to extend BTCFi into the cryptoeconomic security domain and fully unlock Bitcoin’s security potential. Pell enhances capital efficiency for stakers and provides developers with an efficient, secure, and affordable way to build validated services. Building upon our pioneering Omnichain BTC Restaking Network, Pell will accelerate the expansion into building a comprehensive omnichain infrastructure for AI-driven decentralized Finance (DeFAI).

Pell Network dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusani investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Pell Network ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti PELL dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Pell Network na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Pell Network učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Pell Network Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Pell Network (PELL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Pell Network (PELL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Pell Network.

Provjerite Pell Network predviđanje cijene sada!

Pell Network (PELL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Pell Network (PELL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PELL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Pell Network (PELL)

Tražiš kako kupiti Pell Network? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Pell Network na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

PELL u lokalnim valutama

1 Pell Network(PELL) u VND
70.05053
1 Pell Network(PELL) u AUD
A$0.00404624
1 Pell Network(PELL) u GBP
0.00194326
1 Pell Network(PELL) u EUR
0.0022627
1 Pell Network(PELL) u USD
$0.002662
1 Pell Network(PELL) u MYR
RM0.01123364
1 Pell Network(PELL) u TRY
0.10951468
1 Pell Network(PELL) u JPY
¥0.391314
1 Pell Network(PELL) u ARS
ARS$3.66666542
1 Pell Network(PELL) u RUB
0.21447734
1 Pell Network(PELL) u INR
0.234256
1 Pell Network(PELL) u IDR
Rp43.63933728
1 Pell Network(PELL) u KRW
3.7126914
1 Pell Network(PELL) u PHP
0.15205344
1 Pell Network(PELL) u EGP
￡E.0.12918686
1 Pell Network(PELL) u BRL
R$0.01445466
1 Pell Network(PELL) u CAD
C$0.00364694
1 Pell Network(PELL) u BDT
0.32351286
1 Pell Network(PELL) u NGN
4.07656018
1 Pell Network(PELL) u COP
$10.69075172
1 Pell Network(PELL) u ZAR
R.0.04690444
1 Pell Network(PELL) u UAH
0.11012694
1 Pell Network(PELL) u VES
Bs0.388652
1 Pell Network(PELL) u CLP
$2.58214
1 Pell Network(PELL) u PKR
Rs0.75430432
1 Pell Network(PELL) u KZT
1.43271502
1 Pell Network(PELL) u THB
฿0.08595598
1 Pell Network(PELL) u TWD
NT$0.08153706
1 Pell Network(PELL) u AED
د.إ0.00976954
1 Pell Network(PELL) u CHF
Fr0.0021296
1 Pell Network(PELL) u HKD
HK$0.02073698
1 Pell Network(PELL) u AMD
֏1.01757612
1 Pell Network(PELL) u MAD
.د.م0.02390476
1 Pell Network(PELL) u MXN
$0.0496463
1 Pell Network(PELL) u SAR
ريال0.0099825
1 Pell Network(PELL) u PLN
0.00966306
1 Pell Network(PELL) u RON
лв0.01149984
1 Pell Network(PELL) u SEK
kr0.02496956
1 Pell Network(PELL) u BGN
лв0.00444554
1 Pell Network(PELL) u HUF
Ft0.89778612
1 Pell Network(PELL) u CZK
0.05547608
1 Pell Network(PELL) u KWD
د.ك0.00081191
1 Pell Network(PELL) u ILS
0.0089177
1 Pell Network(PELL) u AOA
Kz2.42659934
1 Pell Network(PELL) u BHD
.د.ب0.001003574
1 Pell Network(PELL) u BMD
$0.002662
1 Pell Network(PELL) u DKK
kr0.01693032
1 Pell Network(PELL) u HNL
L0.06963792
1 Pell Network(PELL) u MUR
0.1219196
1 Pell Network(PELL) u NAD
$0.04674472
1 Pell Network(PELL) u NOK
kr0.02659338
1 Pell Network(PELL) u NZD
$0.00449878
1 Pell Network(PELL) u PAB
B/.0.002662
1 Pell Network(PELL) u PGK
K0.01126026
1 Pell Network(PELL) u QAR
ر.ق0.00968968
1 Pell Network(PELL) u RSD
дин.0.26622662

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Pell Network

Koliko Pell Network (PELL) vrijedi danas?
Cijena PELL uživo u USD je 0.002662 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PELL u USD?
Trenutačna cijena PELL u USD je $ 0.002662. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Pell Network?
Tržišna kapitalizacija za PELL je -- USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PELL?
Količina u optjecaju za PELL je -- USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PELL?
PELL je postigao ATH cijenu od -- USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PELL?
PELL je vidio ATL cijenu od -- USD.
Koliki je obujam trgovanja za PELL?
24-satni obujam trgovanja za PELL je $ 56.78K USD.
Hoće li PELL još narasti ove godine?
PELL mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PELL predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:55:22 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

