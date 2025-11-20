Figma Cijena danas

Trenutačna cijena Figma (FIGON) danas je $ 36.9, s promjenom od 2.89% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije FIGON u USD je $ 36.9 po FIGON.

Figma trenutačno je na #2653 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 303.59K, s količinom u optjecaju od 8.23K FIGON. Tijekom posljednja 24 sata, FIGON trgovao je između $ 35.54 (niska) i $ 37.35 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 71.95000313657503, dok je rekordna najniža cijena bila $ 35.526123808217925.

U kratkoročnim performansama, FIGON se kretao -0.68% u posljednjem satu i -16.10% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 100.27K.

Informacije o tržištu Figma (FIGON)

Poredak No.2653 Tržišna kapitalizacija $ 303.59K$ 303.59K $ 303.59K Obujam (24 sata) $ 100.27K$ 100.27K $ 100.27K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 303.59K$ 303.59K $ 303.59K Količina u optjecaju 8.23K 8.23K 8.23K Ukupna količina 8,227.29843043 8,227.29843043 8,227.29843043 Javni blockchain ETH

