Pell Network (PELL) Informacije Pell Network has built an Omnichain Decentralized Validated Service Network driven by BTC restaking to extend BTCFi into the cryptoeconomic security domain and fully unlock Bitcoin’s security potential. Pell enhances capital efficiency for stakers and provides developers with an efficient, secure, and affordable way to build validated services. Building upon our pioneering Omnichain BTC Restaking Network, Pell will accelerate the expansion into building a comprehensive omnichain infrastructure for AI-driven decentralized Finance (DeFAI). Službena web stranica: https://pell.network/ Bijela knjiga: https://pell.gitbook.io/pell-network-docs Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0xc65d8d96cdddb31328186efa113a460b0af9ec63 Kupi PELL odmah!

Pell Network (PELL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Pell Network (PELL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: -- -- -- Ukupna količina: $ 2.10B $ 2.10B $ 2.10B Količina u optjecaju: -- -- -- FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 5.39M $ 5.39M $ 5.39M Povijesni maksimum: $ 0.065 $ 0.065 $ 0.065 Povijesni minimum: -- -- -- Trenutna cijena: $ 0.002566 $ 0.002566 $ 0.002566 Saznajte više o cijeni Pell Network (PELL)

Pell Network (PELL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Pell Network (PELL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PELL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PELL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PELL tokena, istražite PELL cijenu tokena uživo!

