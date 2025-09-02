Octo Gaming (OTK) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00326. Tijekom protekla 24 sata, OTKtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00326 i najviše cijene $ 0.00348, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OTK je $ 0.12041089353940107, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000660347704777999.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OTK se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, -3.26% u posljednjih 24 sata i -11.85% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Octo Gaming (OTK)
Trenutačna tržišna kapitalizacija Octo Gaming je $ 1.60M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 141.34K. Količina u optjecaju OTK je 489.53M, s ukupnom količinom od 1199955821.96. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.91M.
Octo Gaming (OTK) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Octo Gaming za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.00010986
-3.26%
30 dana
$ -0.000369
-10.17%
60 dana
$ -0.00235
-41.89%
90 dana
$ -0.00218
-40.08%
Octo Gaming promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u OTK od $ -0.00010986 (-3.26%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Octo Gaming 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000369 (-10.17%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Octo Gaming 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u OTK od $ -0.00235 (-41.89%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Octo Gaming 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00218 (-40.08%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Octo Gaming is the number 1 mobile gaming platform on Solana with 4M downloads, available on the App Store, Play Store and Solana dApp. The platform is fueled by mini games using a mix between Octo's IPs and the most powerful web2 and web3 IPs enabling users to monetize their time spent playing video games. 17 games are already available on the app with over 100 million matches played.
Octo Gaming dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Octo Gaming ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti OTK dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Octo Gaming na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Octo Gaming učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Octo Gaming Predviđanje cijene (USD)
Razumijevanje tokenomike Octo Gaming (OTK) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o OTK opsežnoj tokenomici tokena odmah!
