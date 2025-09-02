Više o OTK

Octo Gaming Cijena(OTK)

$0.00326
-3.26%1D
Grafikon aktualnih cijena Octo Gaming (OTK)
Octo Gaming (OTK) Informacije o cijeni (USD)

$ 0.00326
$ 0.00348
$ 0.00326
$ 0.00348
$ 0.12041089353940107
$ 0.000660347704777999
0.00%

-3.26%

-11.85%

-11.85%

Octo Gaming (OTK) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00326. Tijekom protekla 24 sata, OTKtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00326 i najviše cijene $ 0.00348, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OTK je $ 0.12041089353940107, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000660347704777999.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OTK se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, -3.26% u posljednjih 24 sata i -11.85% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Octo Gaming (OTK)

No.1915

$ 1.60M
$ 1.60M$ 1.60M

$ 141.34K
$ 141.34K$ 141.34K

$ 3.91M
$ 3.91M$ 3.91M

489.53M
489.53M 489.53M

1,199,955,821.96
1,199,955,821.96 1,199,955,821.96

SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija Octo Gaming je $ 1.60M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 141.34K. Količina u optjecaju OTK je 489.53M, s ukupnom količinom od 1199955821.96. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.91M.

Octo Gaming (OTK) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Octo Gaming za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00010986-3.26%
30 dana$ -0.000369-10.17%
60 dana$ -0.00235-41.89%
90 dana$ -0.00218-40.08%
Octo Gaming promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u OTK od $ -0.00010986 (-3.26%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Octo Gaming 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000369 (-10.17%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Octo Gaming 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u OTK od $ -0.00235 (-41.89%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Octo Gaming 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00218 (-40.08%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Octo Gaming (OTK)?

Pogledajte Octo Gaming stranicu Povijest cijena sada.

Što je Octo Gaming (OTK)

Octo Gaming is the number 1 mobile gaming platform on Solana with 4M downloads, available on the App Store, Play Store and Solana dApp. The platform is fueled by mini games using a mix between Octo's IPs and the most powerful web2 and web3 IPs enabling users to monetize their time spent playing video games. 17 games are already available on the app with over 100 million matches played.

Octo Gaming dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Octo Gaming ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti OTK dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Octo Gaming na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Octo Gaming učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Octo Gaming Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Octo Gaming (OTK) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Octo Gaming (OTK) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Octo Gaming.

Provjerite Octo Gaming predviđanje cijene sada!

Octo Gaming (OTK) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Octo Gaming (OTK) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o OTK opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Octo Gaming (OTK)

Tražiš kako kupiti Octo Gaming? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Octo Gaming na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

Octo Gaming Resurs

Za dublje razumijevanje Octo Gaming, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Octo Gaming web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Octo Gaming

Koliko Octo Gaming (OTK) vrijedi danas?
Cijena OTK uživo u USD je 0.00326 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena OTK u USD?
Trenutačna cijena OTK u USD je $ 0.00326. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Octo Gaming?
Tržišna kapitalizacija za OTK je $ 1.60M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za OTK?
Količina u optjecaju za OTK je 489.53M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za OTK?
OTK je postigao ATH cijenu od 0.12041089353940107 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za OTK?
OTK je vidio ATL cijenu od 0.000660347704777999 USD.
Koliki je obujam trgovanja za OTK?
24-satni obujam trgovanja za OTK je $ 141.34K USD.
Hoće li OTK još narasti ove godine?
OTK mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte OTK predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Octo Gaming (OTK) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

