Octo Gaming (OTK) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Octo Gaming (OTK), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Octo Gaming (OTK) Informacije

Octo Gaming is the number 1 mobile gaming platform on Solana with 4M downloads, available on the App Store, Play Store and Solana dApp. The platform is fueled by mini games using a mix between Octo's IPs and the most powerful web2 and web3 IPs enabling users to monetize their time spent playing video games. 17 games are already available on the app with over 100 million matches played.

Službena web stranica:
https://octo-gaming.com/
Bijela knjiga:
https://whitepaper.octo-gaming.com/introduction/welcome-octonaut
Istraživač blokova:
https://solscan.io/token/octo82drBEdm8CSDaEKBymVn86TBtgmPnDdmE64PTqJ

Octo Gaming (OTK) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Octo Gaming (OTK), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 1.74M
Ukupna količina:
$ 1.20B
Količina u optjecaju:
$ 489.53M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 4.27M
Povijesni maksimum:
$ 0.0081
Povijesni minimum:
$ 0.000660347704777999
Trenutna cijena:
$ 0.003555
Octo Gaming (OTK) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Octo Gaming (OTK) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj OTK tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja OTK tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku OTK tokena, istražite OTK cijenu tokena uživo!

Kako kupiti OTK

Jeste li zainteresirani za dodavanje Octo Gaming (OTK) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje OTK, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

Octo Gaming (OTK) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena OTK pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

OTK Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide OTK? Naša OTK stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.