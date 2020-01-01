Octo Gaming (OTK) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Octo Gaming (OTK), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Octo Gaming (OTK) Informacije Octo Gaming is the number 1 mobile gaming platform on Solana with 4M downloads, available on the App Store, Play Store and Solana dApp. The platform is fueled by mini games using a mix between Octo's IPs and the most powerful web2 and web3 IPs enabling users to monetize their time spent playing video games. 17 games are already available on the app with over 100 million matches played. Službena web stranica: https://octo-gaming.com/ Bijela knjiga: https://whitepaper.octo-gaming.com/introduction/welcome-octonaut Istraživač blokova: https://solscan.io/token/octo82drBEdm8CSDaEKBymVn86TBtgmPnDdmE64PTqJ Kupi OTK odmah!

Octo Gaming (OTK) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Octo Gaming (OTK), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.74M $ 1.74M $ 1.74M Ukupna količina: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B Količina u optjecaju: $ 489.53M $ 489.53M $ 489.53M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 4.27M $ 4.27M $ 4.27M Povijesni maksimum: $ 0.0081 $ 0.0081 $ 0.0081 Povijesni minimum: $ 0.000660347704777999 $ 0.000660347704777999 $ 0.000660347704777999 Trenutna cijena: $ 0.003555 $ 0.003555 $ 0.003555 Saznajte više o cijeni Octo Gaming (OTK)

Octo Gaming (OTK) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Octo Gaming (OTK) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj OTK tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja OTK tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku OTK tokena, istražite OTK cijenu tokena uživo!

Kako kupiti OTK Jeste li zainteresirani za dodavanje Octo Gaming (OTK) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje OTK, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati OTK na MEXC-u odmah!

Octo Gaming (OTK) Povijest cijena Analiza povijesti cijena OTK pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite OTK povijest cijena odmah!

OTK Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide OTK? Naša OTK stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte OTK predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!