Što je Oraichain (ORAI)

Oraichain provides multidimensional trustworthy proofs of AI and enables secure integration with Web3. With AI as the cornerstone, Oraichain has developed many essential and innovative products and services including AI Oracle, DINO Hub with DINO Center, AI Marketplace & Data Marketplace, fully on-chain VRF, AI-based NFT generation & copyright protection, Royalty Protocol, AI-powered Yield Aggregator Platform, Cosmwasm IDE, and many more. Oraichain is the world’s first Layer 1 of AI oracle and Trustworthy Proofs™️.

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Oraichain Koliko Oraichain (ORAI) vrijedi danas? Cijena ORAI uživo u USD je 2.455 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena ORAI u USD? $ 2.455 . Provjerite Trenutačna cijena ORAI u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Oraichain? Tržišna kapitalizacija za ORAI je $ 33.94M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za ORAI? Količina u optjecaju za ORAI je 13.82M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ORAI? ORAI je postigao ATH cijenu od 107.47632244 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ORAI? ORAI je vidio ATL cijenu od 0.9138843220735346 USD . Koliki je obujam trgovanja za ORAI? 24-satni obujam trgovanja za ORAI je $ 155.21K USD . Hoće li ORAI još narasti ove godine? ORAI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ORAI predviđanje cijene za detaljniju analizu.

