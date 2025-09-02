Više o ORAI

Oraichain Logotip

Oraichain Cijena(ORAI)

1 ORAI u USD cijena uživo:

$2.455
$2.455
-3.34%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Oraichain (ORAI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:23:29 (UTC+8)

Oraichain (ORAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 2.44
$ 2.44
24-satna najniža cijena
$ 2.661
$ 2.661
24-satna najviša cijena

$ 2.44
$ 2.44

$ 2.661
$ 2.661

$ 107.47632244
$ 107.47632244

$ 0.9138843220735346
$ 0.9138843220735346

-2.00%

-3.34%

-8.67%

-8.67%

Oraichain (ORAI) cijena u stvarnom vremenu je $ 2.455. Tijekom protekla 24 sata, ORAItrgovalo je između najniže cijene $ 2.44 i najviše cijene $ 2.661, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ORAI je $ 107.47632244, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.9138843220735346.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ORAI se promijenio za -2.00% u posljednjih sat vremena, -3.34% u posljednjih 24 sata i -8.67% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Oraichain (ORAI)

No.679

$ 33.94M
$ 33.94M

$ 155.21K
$ 155.21K

$ 48.56M
$ 48.56M

13.82M
13.82M

19,779,272
19,779,272

18,014,986.26
18,014,986.26

69.88%

ORAI

Trenutačna tržišna kapitalizacija Oraichain je $ 33.94M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 155.21K. Količina u optjecaju ORAI je 13.82M, s ukupnom količinom od 18014986.26. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 48.56M.

Oraichain (ORAI) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Oraichain za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.08483-3.34%
30 dana$ -0.218-8.16%
60 dana$ -0.19-7.19%
90 dana$ -0.539-18.01%
Oraichain promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u ORAI od $ -0.08483 (-3.34%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Oraichain 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.218 (-8.16%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Oraichain 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ORAI od $ -0.19 (-7.19%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Oraichain 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.539 (-18.01%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Oraichain (ORAI)?

Pogledajte Oraichain stranicu Povijest cijena sada.

Što je Oraichain (ORAI)

Oraichain provides multidimensional trustworthy proofs of AI and enables secure integration with Web3. With AI as the cornerstone, Oraichain has developed many essential and innovative products and services including AI Oracle, DINO Hub with DINO Center, AI Marketplace & Data Marketplace, fully on-chain VRF, AI-based NFT generation & copyright protection, Royalty Protocol, AI-powered Yield Aggregator Platform, Cosmwasm IDE, and many more. Oraichain is the world’s first Layer 1 of AI oracle and Trustworthy Proofs™️.

Oraichain dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Oraichain ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti ORAI dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Oraichain na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Oraichain učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Oraichain Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Oraichain (ORAI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Oraichain (ORAI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Oraichain.

Provjerite Oraichain predviđanje cijene sada!

Oraichain (ORAI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Oraichain (ORAI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ORAI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Oraichain (ORAI)

Tražiš kako kupiti Oraichain? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Oraichain na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

ORAI u lokalnim valutama

1 Oraichain(ORAI) u VND
64,603.325
1 Oraichain(ORAI) u AUD
A$3.7316
1 Oraichain(ORAI) u GBP
1.79215
1 Oraichain(ORAI) u EUR
2.08675
1 Oraichain(ORAI) u USD
$2.455
1 Oraichain(ORAI) u MYR
RM10.3601
1 Oraichain(ORAI) u TRY
100.9496
1 Oraichain(ORAI) u JPY
¥360.885
1 Oraichain(ORAI) u ARS
ARS$3,381.54155
1 Oraichain(ORAI) u RUB
197.79935
1 Oraichain(ORAI) u INR
216.01545
1 Oraichain(ORAI) u IDR
Rp40,245.8952
1 Oraichain(ORAI) u KRW
3,419.20125
1 Oraichain(ORAI) u PHP
140.2296
1 Oraichain(ORAI) u EGP
￡E.119.14115
1 Oraichain(ORAI) u BRL
R$13.33065
1 Oraichain(ORAI) u CAD
C$3.36335
1 Oraichain(ORAI) u BDT
298.35615
1 Oraichain(ORAI) u NGN
3,759.56245
1 Oraichain(ORAI) u COP
$9,859.4273
1 Oraichain(ORAI) u ZAR
R.43.208
1 Oraichain(ORAI) u UAH
101.56335
1 Oraichain(ORAI) u VES
Bs358.43
1 Oraichain(ORAI) u CLP
$2,381.35
1 Oraichain(ORAI) u PKR
Rs695.6488
1 Oraichain(ORAI) u KZT
1,321.30555
1 Oraichain(ORAI) u THB
฿79.2965
1 Oraichain(ORAI) u TWD
NT$75.1721
1 Oraichain(ORAI) u AED
د.إ9.00985
1 Oraichain(ORAI) u CHF
Fr1.964
1 Oraichain(ORAI) u HKD
HK$19.12445
1 Oraichain(ORAI) u AMD
֏938.4483
1 Oraichain(ORAI) u MAD
.د.م22.0459
1 Oraichain(ORAI) u MXN
$45.7612
1 Oraichain(ORAI) u SAR
ريال9.20625
1 Oraichain(ORAI) u PLN
8.91165
1 Oraichain(ORAI) u RON
лв10.63015
1 Oraichain(ORAI) u SEK
kr23.05245
1 Oraichain(ORAI) u BGN
лв4.0753
1 Oraichain(ORAI) u HUF
Ft828.2679
1 Oraichain(ORAI) u CZK
51.18675
1 Oraichain(ORAI) u KWD
د.ك0.748775
1 Oraichain(ORAI) u ILS
8.22425
1 Oraichain(ORAI) u AOA
Kz2,237.90435
1 Oraichain(ORAI) u BHD
.د.ب0.92308
1 Oraichain(ORAI) u BMD
$2.455
1 Oraichain(ORAI) u DKK
kr15.63835
1 Oraichain(ORAI) u HNL
L64.2228
1 Oraichain(ORAI) u MUR
112.439
1 Oraichain(ORAI) u NAD
$43.1098
1 Oraichain(ORAI) u NOK
kr24.52545
1 Oraichain(ORAI) u NZD
$4.14895
1 Oraichain(ORAI) u PAB
B/.2.455
1 Oraichain(ORAI) u PGK
K10.38465
1 Oraichain(ORAI) u QAR
ر.ق8.9362
1 Oraichain(ORAI) u RSD
дин.245.62275

Oraichain Resurs

Za dublje razumijevanje Oraichain, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Oraichain web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Oraichain

Koliko Oraichain (ORAI) vrijedi danas?
Cijena ORAI uživo u USD je 2.455 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ORAI u USD?
Trenutačna cijena ORAI u USD je $ 2.455. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Oraichain?
Tržišna kapitalizacija za ORAI je $ 33.94M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ORAI?
Količina u optjecaju za ORAI je 13.82M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ORAI?
ORAI je postigao ATH cijenu od 107.47632244 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ORAI?
ORAI je vidio ATL cijenu od 0.9138843220735346 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ORAI?
24-satni obujam trgovanja za ORAI je $ 155.21K USD.
Hoće li ORAI još narasti ove godine?
ORAI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ORAI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:23:29 (UTC+8)

Oraichain (ORAI) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Odricanje od odgovornosti

$2.455
