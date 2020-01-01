Oraichain (ORAI) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Oraichain (ORAI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Oraichain (ORAI) Informacije

Oraichain provides multidimensional trustworthy proofs of AI and enables secure integration with Web3. With AI as the cornerstone, Oraichain has developed many essential and innovative products and services including AI Oracle, DINO Hub with DINO Center, AI Marketplace & Data Marketplace, fully on-chain VRF, AI-based NFT generation & copyright protection, Royalty Protocol, AI-powered Yield Aggregator Platform, Cosmwasm IDE, and many more. Oraichain is the world’s first Layer 1 of AI oracle and Trustworthy Proofs™️.

Službena web stranica:
https://orai.io/
Bijela knjiga:
https://docs.orai.io/
Istraživač blokova:
https://etherscan.io/token/0x4c11249814f11b9346808179cf06e71ac328c1b5

Oraichain (ORAI) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Oraichain (ORAI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 34.96M
Ukupna količina:
$ 18.01M
Količina u optjecaju:
$ 13.82M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 50.02M
Povijesni maksimum:
$ 17.43
Povijesni minimum:
$ 0.9138843220735346
Trenutna cijena:
$ 2.529
Oraichain (ORAI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Oraichain (ORAI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj ORAI tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja ORAI tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku ORAI tokena, istražite ORAI cijenu tokena uživo!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.