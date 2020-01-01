Oraichain (ORAI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Oraichain (ORAI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Oraichain (ORAI) Informacije Oraichain provides multidimensional trustworthy proofs of AI and enables secure integration with Web3. With AI as the cornerstone, Oraichain has developed many essential and innovative products and services including AI Oracle, DINO Hub with DINO Center, AI Marketplace & Data Marketplace, fully on-chain VRF, AI-based NFT generation & copyright protection, Royalty Protocol, AI-powered Yield Aggregator Platform, Cosmwasm IDE, and many more. Oraichain is the world’s first Layer 1 of AI oracle and Trustworthy Proofs™️. Službena web stranica: https://orai.io/ Bijela knjiga: https://docs.orai.io/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x4c11249814f11b9346808179cf06e71ac328c1b5 Kupi ORAI odmah!

Oraichain (ORAI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Oraichain (ORAI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 34.96M $ 34.96M $ 34.96M Ukupna količina: $ 18.01M $ 18.01M $ 18.01M Količina u optjecaju: $ 13.82M $ 13.82M $ 13.82M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 50.02M $ 50.02M $ 50.02M Povijesni maksimum: $ 17.43 $ 17.43 $ 17.43 Povijesni minimum: $ 0.9138843220735346 $ 0.9138843220735346 $ 0.9138843220735346 Trenutna cijena: $ 2.529 $ 2.529 $ 2.529 Saznajte više o cijeni Oraichain (ORAI)

Oraichain (ORAI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Oraichain (ORAI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ORAI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ORAI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ORAI tokena, istražite ORAI cijenu tokena uživo!

Kako kupiti ORAI Jeste li zainteresirani za dodavanje Oraichain (ORAI) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje ORAI, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati ORAI na MEXC-u odmah!

Oraichain (ORAI) Povijest cijena Analiza povijesti cijena ORAI pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite ORAI povijest cijena odmah!

ORAI Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ORAI? Naša ORAI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ORAI predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!