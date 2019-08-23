ONG

ONG (Ontology Gas) is the second practical token of the ontology network, which represents the use right of the ontology network. The operation of Ontology requires the support of various nodes. Ontology guarantees the stability and security of the network by paying the ONG operation cost of various nodes. The ONG is the compensation for the contribution of the network.

PoredakNo.474

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0.78%

Količina u optjecaju424,998,237.0414432

Maksimalna količina1,000,000,000

Ukupna količina1,000,000,000

Stopa optjecaja0.4249%

Datum izdavanja2019-08-23

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana1.43 USDT

Najviša vrijednost svih vremena4.59254,2018-09-28

Najniža cijena0.0393381415969,2020-03-13

Javni blockchainONT

Loading...