Ontology Gas (ONG) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.1628. Tijekom protekla 24 sata, ONGtrgovalo je između najniže cijene $ 0.1587 i najviše cijene $ 0.1688, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ONG je $ 4.59254, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0393381415969.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ONG se promijenio za +0.55% u posljednjih sat vremena, -0.36% u posljednjih 24 sata i -11.81% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Ontology Gas (ONG)
No.464
$ 68.95M
$ 68.95M$ 68.95M
$ 367.86K
$ 367.86K$ 367.86K
$ 162.80M
$ 162.80M$ 162.80M
423.51M
423.51M 423.51M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
42.35%
2019-08-23
$ 1.43
$ 1.43$ 1.43
ONT
Trenutačna tržišna kapitalizacija Ontology Gas je $ 68.95M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 367.86K. Količina u optjecaju ONG je 423.51M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 162.80M.
Ontology Gas (ONG) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Ontology Gas za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.000588
-0.36%
30 dana
$ -0.006
-3.56%
60 dana
$ -0.0087
-5.08%
90 dana
$ -0.0253
-13.46%
Ontology Gas promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u ONG od $ -0.000588 (-0.36%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Ontology Gas 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.006 (-3.56%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Ontology Gas 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ONG od $ -0.0087 (-5.08%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Ontology Gas 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0253 (-13.46%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Ontology Gas (ONG)?
ONG (Ontology Gas) is the second practical token of the ontology network, which represents the use right of the ontology network. The operation of Ontology requires the support of various nodes. Ontology guarantees the stability and security of the network by paying the ONG operation cost of various nodes. The ONG is the compensation for the contribution of the network.
Ontology Gas dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Ontology Gas ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti ONG dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Ontology Gas na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Ontology Gas učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Ontology Gas Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Ontology Gas (ONG) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Ontology Gas (ONG) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Ontology Gas.
Razumijevanje tokenomike Ontology Gas (ONG) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ONG opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Ontology Gas (ONG)
Tražiš kako kupiti Ontology Gas? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Ontology Gas na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.