Što je Ontology Gas (ONG)

ONG (Ontology Gas) is the second practical token of the ontology network, which represents the use right of the ontology network. The operation of Ontology requires the support of various nodes. Ontology guarantees the stability and security of the network by paying the ONG operation cost of various nodes. The ONG is the compensation for the contribution of the network.

Ontology Gas Resurs

Za dublje razumijevanje Ontology Gas, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Koliko Ontology Gas (ONG) vrijedi danas? Cijena ONG uživo u USD je 0.1628 USD. Kolika je tržišna kapitalizacija Ontology Gas? Tržišna kapitalizacija za ONG je $ 68.95M USD. Kolika je količina u optjecaju za ONG? Količina u optjecaju za ONG je 423.51M USD. Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ONG? ONG je postigao ATH cijenu od 4.59254 USD. Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ONG? ONG je vidio ATL cijenu od 0.0393381415969 USD. Koliki je obujam trgovanja za ONG? 24-satni obujam trgovanja za ONG je $ 367.86K USD.

