Ontology Gas Cijena(ONG)

1 ONG u USD cijena uživo:

$0.1628
-0.36%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Ontology Gas (ONG)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:13:28 (UTC+8)

Ontology Gas (ONG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.1587
24-satna najniža cijena
$ 0.1688
24-satna najviša cijena

$ 0.1587
$ 0.1688
$ 4.59254
$ 0.0393381415969
+0.55%

-0.36%

-11.81%

-11.81%

Ontology Gas (ONG) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.1628. Tijekom protekla 24 sata, ONGtrgovalo je između najniže cijene $ 0.1587 i najviše cijene $ 0.1688, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ONG je $ 4.59254, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0393381415969.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ONG se promijenio za +0.55% u posljednjih sat vremena, -0.36% u posljednjih 24 sata i -11.81% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ontology Gas (ONG)

No.464

$ 68.95M
$ 367.86K
$ 162.80M
423.51M
1,000,000,000
1,000,000,000
42.35%

2019-08-23

$ 1.43
ONT

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ontology Gas je $ 68.95M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 367.86K. Količina u optjecaju ONG je 423.51M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 162.80M.

Ontology Gas (ONG) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Ontology Gas za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000588-0.36%
30 dana$ -0.006-3.56%
60 dana$ -0.0087-5.08%
90 dana$ -0.0253-13.46%
Ontology Gas promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u ONG od $ -0.000588 (-0.36%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Ontology Gas 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.006 (-3.56%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Ontology Gas 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ONG od $ -0.0087 (-5.08%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Ontology Gas 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0253 (-13.46%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Ontology Gas (ONG)?

Pogledajte Ontology Gas stranicu Povijest cijena sada.

Što je Ontology Gas (ONG)

ONG (Ontology Gas) is the second practical token of the ontology network, which represents the use right of the ontology network. The operation of Ontology requires the support of various nodes. Ontology guarantees the stability and security of the network by paying the ONG operation cost of various nodes. The ONG is the compensation for the contribution of the network.

Ontology Gas dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Ontology Gas ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti ONG dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Ontology Gas na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Ontology Gas učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Ontology Gas Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Ontology Gas (ONG) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Ontology Gas (ONG) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Ontology Gas.

Provjerite Ontology Gas predviđanje cijene sada!

Ontology Gas (ONG) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Ontology Gas (ONG) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ONG opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Ontology Gas (ONG)

Tražiš kako kupiti Ontology Gas? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Ontology Gas na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

Ontology Gas Resurs

Za dublje razumijevanje Ontology Gas, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Ontology Gas web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Ontology Gas

Koliko Ontology Gas (ONG) vrijedi danas?
Cijena ONG uživo u USD je 0.1628 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ONG u USD?
Trenutačna cijena ONG u USD je $ 0.1628. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Ontology Gas?
Tržišna kapitalizacija za ONG je $ 68.95M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ONG?
Količina u optjecaju za ONG je 423.51M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ONG?
ONG je postigao ATH cijenu od 4.59254 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ONG?
ONG je vidio ATL cijenu od 0.0393381415969 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ONG?
24-satni obujam trgovanja za ONG je $ 367.86K USD.
Hoće li ONG još narasti ove godine?
ONG mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ONG predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Ontology Gas (ONG) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

