OKB Cijena(OKB)

1 OKB u USD cijena uživo:

$166.932
$166.932$166.932
+1.81%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena OKB (OKB)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:12:36 (UTC+8)

OKB (OKB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 163.484
$ 163.484$ 163.484
24-satna najniža cijena
$ 170.576
$ 170.576$ 170.576
24-satna najviša cijena

$ 163.484
$ 163.484$ 163.484

$ 170.576
$ 170.576$ 170.576

$ 139.75844256653266
$ 139.75844256653266$ 139.75844256653266

$ 1.25311487482
$ 1.25311487482$ 1.25311487482

+0.66%

+1.81%

-5.06%

-5.06%

OKB (OKB) cijena u stvarnom vremenu je $ 166.932. Tijekom protekla 24 sata, OKBtrgovalo je između najniže cijene $ 163.484 i najviše cijene $ 170.576, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OKB je $ 139.75844256653266, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.25311487482.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OKB se promijenio za +0.66% u posljednjih sat vremena, +1.81% u posljednjih 24 sata i -5.06% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu OKB (OKB)

No.25

$ 3.51B
$ 3.51B$ 3.51B

$ 11.49M
$ 11.49M$ 11.49M

$ 3.51B
$ 3.51B$ 3.51B

21.00M
21.00M 21.00M

21,000,000
21,000,000 21,000,000

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija OKB je $ 3.51B, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 11.49M. Količina u optjecaju OKB je 21.00M, s ukupnom količinom od 21000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.51B.

OKB (OKB) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena OKB za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +2.96775+1.81%
30 dana$ +120.643+260.62%
60 dana$ +116.968+234.10%
90 dana$ +116.513+231.08%
OKB promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u OKB od $ +2.96775 (+1.81%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

OKB 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +120.643 (+260.62%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

OKB 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u OKB od $ +116.968 (+234.10%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

OKB 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +116.513 (+231.08%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena OKB (OKB)?

Pogledajte OKB stranicu Povijest cijena sada.

Što je OKB (OKB)

OKB is the OKEx utility token released by the OK Blockchain Foundation and Maltese crypto exchange, OKEx, that enables users to access the crypto exchange’s special features. The coin is used to calculate and pay trading fees, grant users access to voting and governance on the platform, and reward users for holding OKB.

OKB dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje OKB ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti OKB dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o OKB na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje OKB učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

OKB Predviđanje cijene (USD)

Koliko će OKB (OKB) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših OKB (OKB) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za OKB.

Provjerite OKB predviđanje cijene sada!

OKB (OKB) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike OKB (OKB) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o OKB opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti OKB (OKB)

Tražiš kako kupiti OKB? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti OKB na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

OKB u lokalnim valutama

1 OKB(OKB) u VND
4,392,815.58
1 OKB(OKB) u AUD
A$253.73664
1 OKB(OKB) u GBP
121.86036
1 OKB(OKB) u EUR
141.8922
1 OKB(OKB) u USD
$166.932
1 OKB(OKB) u MYR
RM704.45304
1 OKB(OKB) u TRY
6,869.2518
1 OKB(OKB) u JPY
¥24,539.004
1 OKB(OKB) u ARS
ARS$229,933.80612
1 OKB(OKB) u RUB
13,449.71124
1 OKB(OKB) u INR
14,710.04784
1 OKB(OKB) u IDR
Rp2,736,589.72608
1 OKB(OKB) u KRW
232,494.543
1 OKB(OKB) u PHP
9,553.51836
1 OKB(OKB) u EGP
￡E.8,101.20996
1 OKB(OKB) u BRL
R$906.44076
1 OKB(OKB) u CAD
C$228.69684
1 OKB(OKB) u BDT
20,323.971
1 OKB(OKB) u NGN
256,030.28568
1 OKB(OKB) u COP
$670,408.92792
1 OKB(OKB) u ZAR
R.2,939.67252
1 OKB(OKB) u UAH
6,919.3314
1 OKB(OKB) u VES
Bs24,372.072
1 OKB(OKB) u CLP
$161,590.176
1 OKB(OKB) u PKR
Rs47,381.97888
1 OKB(OKB) u KZT
90,038.11284
1 OKB(OKB) u THB
฿5,385.22632
1 OKB(OKB) u TWD
NT$5,116.4658
1 OKB(OKB) u AED
د.إ612.64044
1 OKB(OKB) u CHF
Fr133.5456
1 OKB(OKB) u HKD
HK$1,300.40028
1 OKB(OKB) u AMD
֏63,859.8366
1 OKB(OKB) u MAD
.د.م1,502.388
1 OKB(OKB) u MXN
$3,113.2818
1 OKB(OKB) u SAR
ريال625.995
1 OKB(OKB) u PLN
607.63248
1 OKB(OKB) u RON
лв722.81556
1 OKB(OKB) u SEK
kr1,567.49148
1 OKB(OKB) u BGN
лв278.77644
1 OKB(OKB) u HUF
Ft56,376.27504
1 OKB(OKB) u CZK
3,482.20152
1 OKB(OKB) u KWD
د.ك50.91426
1 OKB(OKB) u ILS
559.2222
1 OKB(OKB) u AOA
Kz152,170.20324
1 OKB(OKB) u BHD
.د.ب62.933364
1 OKB(OKB) u BMD
$166.932
1 OKB(OKB) u DKK
kr1,063.35684
1 OKB(OKB) u HNL
L4,375.28772
1 OKB(OKB) u MUR
7,645.4856
1 OKB(OKB) u NAD
$2,938.0032
1 OKB(OKB) u NOK
kr1,667.65068
1 OKB(OKB) u NZD
$282.11508
1 OKB(OKB) u PAB
B/.166.932
1 OKB(OKB) u PGK
K706.12236
1 OKB(OKB) u QAR
ر.ق609.3018
1 OKB(OKB) u RSD
дин.16,713.23184

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o OKB

Koliko OKB (OKB) vrijedi danas?
Cijena OKB uživo u USD je 166.932 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena OKB u USD?
Trenutačna cijena OKB u USD je $ 166.932. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija OKB?
Tržišna kapitalizacija za OKB je $ 3.51B USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za OKB?
Količina u optjecaju za OKB je 21.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za OKB?
OKB je postigao ATH cijenu od 139.75844256653266 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za OKB?
OKB je vidio ATL cijenu od 1.25311487482 USD.
Koliki je obujam trgovanja za OKB?
24-satni obujam trgovanja za OKB je $ 11.49M USD.
Hoće li OKB još narasti ove godine?
OKB mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte OKB predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:12:36 (UTC+8)

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu" i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

