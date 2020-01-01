OKB (OKB) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u OKB (OKB), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

OKB (OKB) Informacije OKB is the OKEx utility token released by the OK Blockchain Foundation and Maltese crypto exchange, OKEx, that enables users to access the crypto exchange’s special features. The coin is used to calculate and pay trading fees, grant users access to voting and governance on the platform, and reward users for holding OKB. Službena web stranica: https://www.okx.com/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x75231f58b43240c9718dd58b4967c5114342a86c Kupi OKB odmah!

OKB (OKB) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za OKB (OKB), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 3.75B $ 3.75B $ 3.75B Ukupna količina: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Količina u optjecaju: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 3.75B $ 3.75B $ 3.75B Povijesni maksimum: $ 258.672 $ 258.672 $ 258.672 Povijesni minimum: $ 1.25311487482 $ 1.25311487482 $ 1.25311487482 Trenutna cijena: $ 178.477 $ 178.477 $ 178.477 Saznajte više o cijeni OKB (OKB)

OKB (OKB) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike OKB (OKB) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj OKB tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja OKB tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku OKB tokena, istražite OKB cijenu tokena uživo!

OKB (OKB) Povijest cijena Analiza povijesti cijena OKB pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite OKB povijest cijena odmah!

OKB Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide OKB? Naša OKB stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte OKB predviđanje cijene tokena odmah!

