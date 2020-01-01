Non-Playable Coin (NPC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Non-Playable Coin (NPC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Non-Playable Coin (NPC) Informacije Non-Playable Coin (NPC) is meme-backed money. It’s a meme coin actually backed by one of the most recognizable memes on the internet. The first meme coin-NFT hybrid, made for all 8+ billion humans on Earth. Službena web stranica: https://www.npc.com/ Bijela knjiga: https://www.docs.npc.com Istraživač blokova: https://solscan.io/token/BeGY8KqKxboEwRbJd1q9H2K829jS4Rc5dEyNMYXCbV5p Kupi NPC odmah!

Non-Playable Coin (NPC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Non-Playable Coin (NPC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 152.01M $ 152.01M $ 152.01M Ukupna količina: $ 8.05B $ 8.05B $ 8.05B Količina u optjecaju: $ 7.51B $ 7.51B $ 7.51B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 162.97M $ 162.97M $ 162.97M Povijesni maksimum: $ 0.0675 $ 0.0675 $ 0.0675 Povijesni minimum: $ 0.000004232086353491 $ 0.000004232086353491 $ 0.000004232086353491 Trenutna cijena: $ 0.020244 $ 0.020244 $ 0.020244 Saznajte više o cijeni Non-Playable Coin (NPC)

Detaljna struktura tokena Non-Playable Coin(NPC) Detaljnije istražite kako se NPC tokeni izdaju, dodjeljuju i otključavaju. Ovaj odjeljak ističe ključne aspekte ekonomske strukture tokena: korisnost, poticaje i stjecanje prava. Non-Playable Coin (NPC) is a Meme-Fungible Token (MFT), a novel hybrid between a memecoin and an NFT. Its design and tokenomics are intentionally experimental and community-driven, with a focus on entertainment and meme culture rather than financial utility or investment returns. Issuance Mechanism Token Standard: NPC is both an ERC20 (fungible token) and ERC1155 (NFT) asset, allowing it to be traded as a meme coin or as a JPEG-based NFT.

NPC is both an ERC20 (fungible token) and ERC1155 (NFT) asset, allowing it to be traded as a meme coin or as a JPEG-based NFT. Supply: The maximum supply is 8,050,126,520 NPC.

The maximum supply is 8,050,126,520 NPC. Minting/Conversion: NPC tokens can be converted between ERC20 (tradable on DEXs like Uniswap) and ERC1155 (tradable on NFT marketplaces) using a wrapper. Both forms are identical in value and fully interchangeable.

NPC tokens can be converted between ERC20 (tradable on DEXs like Uniswap) and ERC1155 (tradable on NFT marketplaces) using a wrapper. Both forms are identical in value and fully interchangeable. Distribution: There is no evidence of a structured ICO, airdrop, or emission schedule. The project is described as an art experiment with no formal team or roadmap. Allocation Mechanism No Formal Allocation: There is no published breakdown of allocations to team, investors, community, or other stakeholders. The project explicitly states there is no formal team or roadmap.

There is no published breakdown of allocations to team, investors, community, or other stakeholders. The project explicitly states there is no formal team or roadmap. Community Focus: The token is designed for the community, with the base and customizable JPEGs intended for all 8+ billion humans on Earth. Usage and Incentive Mechanism Primary Use: NPC is a meme-backed token with no intrinsic value or expectation of financial return. Its main use is as a collectible, tradable meme asset.

NPC is a meme-backed token with no intrinsic value or expectation of financial return. Its main use is as a collectible, tradable meme asset. NFT Hybrid: NPC can be customized as an NFT, making it a unique digital collectible.

NPC can be customized as an NFT, making it a unique digital collectible. No Yield or Rewards: There are no mechanisms for earning fees, staking rewards, or other incentives by holding or using NPC. The project is explicitly for entertainment and meme culture.

There are no mechanisms for earning fees, staking rewards, or other incentives by holding or using NPC. The project is explicitly for entertainment and meme culture. Tradability: NPC can be freely traded on decentralized exchanges (as ERC20) and NFT marketplaces (as ERC1155). Locking Mechanism No Locking or Vesting: There is no evidence of any token locking, vesting, or staking mechanism. Tokens are fully liquid and tradable upon acquisition.

There is no evidence of any token locking, vesting, or staking mechanism. Tokens are fully liquid and tradable upon acquisition. No Unlock Schedule: There is no unlock schedule or time-based release of tokens. Disclaimer NPC and NPC MFTs are a meme coin and NFT hybrid with absolutely no intrinsic value or expectation of financial return. There is no formal team and no roadmap. The coin and art are completely useless and for entertainment purposes only. Tokenomics Table Aspect Details Token Standard ERC20 (fungible), ERC1155 (NFT) Max Supply 8,050,126,520 NPC Issuance No structured ICO/airdrop; community-driven Allocation No formal allocation; no team/investor breakdown Usage Meme coin, NFT hybrid, collectible, tradable on DEXs/NFT marketplaces Incentives None (no staking, yield, or rewards) Locking/Vesting None Unlock Schedule None Additional Insights Innovation: NPC introduces the concept of Meme-Fungible Tokens (MFTs), allowing seamless conversion between meme coins and NFTs.

NPC introduces the concept of Meme-Fungible Tokens (MFTs), allowing seamless conversion between meme coins and NFTs. Market Position: As of the latest data, NPC has a circulating market cap of ~$210 million, a fully diluted market cap of ~$210.6 million, and a latest price of ~$0.026.

As of the latest data, NPC has a circulating market cap of ~$210 million, a fully diluted market cap of ~$210.6 million, and a latest price of ~$0.026. Cultural Impact: The project is a commentary on meme culture and digital ownership, prioritizing fun and creativity over financial gain. References For more details, see the official documentation and project disclaimers: Introducing Non-Playable Coin (NPC) But What Are Meme Fungible Tokens (MFTs)? Tokenomics

Summary:

Non-Playable Coin (NPC) is a purely experimental, meme-driven token with no financial incentives, no structured allocation, and no locking or vesting. Its unique value lies in its hybrid design as both a meme coin and an NFT, serving as a digital collectible for the meme community.

Non-Playable Coin (NPC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Non-Playable Coin (NPC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj NPC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja NPC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku NPC tokena, istražite NPC cijenu tokena uživo!

Kako kupiti NPC Jeste li zainteresirani za dodavanje Non-Playable Coin (NPC) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje NPC, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati NPC na MEXC-u odmah!

Non-Playable Coin (NPC) Povijest cijena Analiza povijesti cijena NPC pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite NPC povijest cijena odmah!

NPC Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide NPC? Naša NPC stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte NPC predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!