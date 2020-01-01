Nil Token (NIL) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Nil Token (NIL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Nil Token (NIL) Informacije Nillion is a permissionless network that redefines secure decentralized data storage and computation for AI and blockchains. The network creates the novel ability for decentralized AI and blockchains to be able to store and process data without seeing it, unlocking a significant white space. Nillion has a suite of application tools – nilAI, nilVM, and nilDB. The tools allow developers to build private data applications. Službena web stranica: https://www.nillion.com/ Bijela knjiga: https://docs.nillion.com/ Istraživač blokova: https://mintscan.io/nillion Kupi NIL odmah!

Nil Token (NIL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Nil Token (NIL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 51.83M $ 51.83M $ 51.83M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 195.15M $ 195.15M $ 195.15M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 265.60M $ 265.60M $ 265.60M Povijesni maksimum: $ 2.8799 $ 2.8799 $ 2.8799 Povijesni minimum: $ 0.24213157208932268 $ 0.24213157208932268 $ 0.24213157208932268 Trenutna cijena: $ 0.2656 $ 0.2656 $ 0.2656 Saznajte više o cijeni Nil Token (NIL)

Nil Token (NIL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Nil Token (NIL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj NIL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja NIL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku NIL tokena, istražite NIL cijenu tokena uživo!

