Ontology Token (ONT) Informacije Ontology is a new high-performance public blockchain project & a distributed trust collaboration platform. Ontology provides new high-performance public blockchains that include a series of complete distributed ledgers and smart contract systems. Ontology blockchain framework supports public blockchain systems and is able to customize different public blockchains for different applications. Ontology supports collaboration amongst chain networks with its various protocol groups. Ontology will constantly provide common modules on the underlying infrastructure for different kinds of distributed scenarios, such as those for the distributed digital identity framework, distributed data exchange protocol, and so on. Based on specific scenario requirements, Ontology will continue to develop new common modules. Službena web stranica: https://ont.io/ Bijela knjiga: https://docs.ont.io Istraživač blokova: https://explorer.ont.io/ Kupi ONT odmah!

Ontology Token (ONT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Ontology Token (ONT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 124.67M $ 124.67M $ 124.67M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 914.70M $ 914.70M $ 914.70M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 136.30M $ 136.30M $ 136.30M Povijesni maksimum: $ 2.96 $ 2.96 $ 2.96 Povijesni minimum: $ 0.1058056271007376 $ 0.1058056271007376 $ 0.1058056271007376 Trenutna cijena: $ 0.1363 $ 0.1363 $ 0.1363 Saznajte više o cijeni Ontology Token (ONT)

Ontology Token (ONT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Ontology Token (ONT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ONT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ONT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ONT tokena, istražite ONT cijenu tokena uživo!

Ontology Token (ONT) Povijest cijena Analiza povijesti cijena ONT pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite ONT povijest cijena odmah!

ONT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ONT? Naša ONT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ONT predviđanje cijene tokena odmah!

