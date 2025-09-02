Nil Token (NIL) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.2538. Tijekom protekla 24 sata, NILtrgovalo je između najniže cijene $ 0.2506 i najviše cijene $ 0.2778, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NIL je $ 0.9515934002951024, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.24213157208932268.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NIL se promijenio za -0.67% u posljednjih sat vremena, -3.96% u posljednjih 24 sata i -7.44% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Nil Token (NIL)
No.559
$ 49.53M
$ 49.53M$ 49.53M
$ 543.27K
$ 543.27K$ 543.27K
$ 253.80M
$ 253.80M$ 253.80M
195.15M
195.15M 195.15M
--
----
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
NILLION
Trenutačna tržišna kapitalizacija Nil Token je $ 49.53M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 543.27K. Količina u optjecaju NIL je 195.15M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 253.80M.
Nil Token (NIL) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Nil Token za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.010492
-3.96%
30 dana
$ -0.0248
-8.91%
60 dana
$ -0.0461
-15.38%
90 dana
$ -0.1916
-43.02%
Nil Token promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u NIL od $ -0.010492 (-3.96%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Nil Token 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0248 (-8.91%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Nil Token 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u NIL od $ -0.0461 (-15.38%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Nil Token 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.1916 (-43.02%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Nillion is a permissionless network that redefines secure decentralized data storage and computation for AI and blockchains. The network creates the novel ability for decentralized AI and blockchains to be able to store and process data without seeing it, unlocking a significant white space. Nillion has a suite of application tools – nilAI, nilVM, and nilDB. The tools allow developers to build private data applications.
Razumijevanje tokenomike Nil Token (NIL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NIL opsežnoj tokenomici tokena odmah!
