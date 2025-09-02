Više o NIL

Nil Token Logotip

Nil Token Cijena(NIL)

1 NIL u USD cijena uživo:

Grafikon aktualnih cijena Nil Token (NIL)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:17:05 (UTC+8)

Nil Token (NIL) Informacije o cijeni (USD)

-7.44%

-7.44%

Nil Token (NIL) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.2538. Tijekom protekla 24 sata, NILtrgovalo je između najniže cijene $ 0.2506 i najviše cijene $ 0.2778, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NIL je $ 0.9515934002951024, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.24213157208932268.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NIL se promijenio za -0.67% u posljednjih sat vremena, -3.96% u posljednjih 24 sata i -7.44% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Nil Token (NIL)

NILLION

Trenutačna tržišna kapitalizacija Nil Token je $ 49.53M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 543.27K. Količina u optjecaju NIL je 195.15M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 253.80M.

Nil Token (NIL) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Nil Token za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.010492-3.96%
30 dana$ -0.0248-8.91%
60 dana$ -0.0461-15.38%
90 dana$ -0.1916-43.02%
Nil Token promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u NIL od $ -0.010492 (-3.96%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Nil Token 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0248 (-8.91%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Nil Token 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u NIL od $ -0.0461 (-15.38%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Nil Token 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.1916 (-43.02%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Nil Token (NIL)?

Pogledajte Nil Token stranicu Povijest cijena sada.

Što je Nil Token (NIL)

Nillion is a permissionless network that redefines secure decentralized data storage and computation for AI and blockchains. The network creates the novel ability for decentralized AI and blockchains to be able to store and process data without seeing it, unlocking a significant white space. Nillion has a suite of application tools – nilAI, nilVM, and nilDB. The tools allow developers to build private data applications.

Nil Token dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Nil Token ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti NIL dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Nil Token na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Nil Token učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Nil Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Nil Token (NIL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Nil Token (NIL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Nil Token.

Provjerite Nil Token predviđanje cijene sada!

Nil Token (NIL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Nil Token (NIL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NIL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Nil Token (NIL)

Tražiš kako kupiti Nil Token? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Nil Token na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

Nil Token Resurs

Za dublje razumijevanje Nil Token, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Nil Token web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Nil Token

Koliko Nil Token (NIL) vrijedi danas?
Cijena NIL uživo u USD je 0.2538 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena NIL u USD?
Trenutačna cijena NIL u USD je $ 0.2538. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Nil Token?
Tržišna kapitalizacija za NIL je $ 49.53M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za NIL?
Količina u optjecaju za NIL je 195.15M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NIL?
NIL je postigao ATH cijenu od 0.9515934002951024 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NIL?
NIL je vidio ATL cijenu od 0.24213157208932268 USD.
Koliki je obujam trgovanja za NIL?
24-satni obujam trgovanja za NIL je $ 543.27K USD.
Hoće li NIL još narasti ove godine?
NIL mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NIL predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:17:05 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

