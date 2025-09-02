Više o NEXO

Nexo Logotip

Nexo Cijena(NEXO)

1 NEXO u USD cijena uživo:

$1.2117
-1.10%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Nexo (NEXO)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:16:33 (UTC+8)

Nexo (NEXO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 1.21
24-satna najniža cijena
$ 1.252
24-satna najviša cijena

$ 1.21
$ 1.252
$ 4.625207707279189
$ 0.0433327
-0.47%

-1.09%

-3.05%

-3.05%

Nexo (NEXO) cijena u stvarnom vremenu je $ 1.2117. Tijekom protekla 24 sata, NEXOtrgovalo je između najniže cijene $ 1.21 i najviše cijene $ 1.252, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NEXO je $ 4.625207707279189, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0433327.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NEXO se promijenio za -0.47% u posljednjih sat vremena, -1.09% u posljednjih 24 sata i -3.05% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Nexo (NEXO)

No.88

$ 782.93M
$ 693.17K
$ 1.21B
646.15M
1,000,000,000
1,000,000,000
64.61%

0.02%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Nexo je $ 782.93M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 693.17K. Količina u optjecaju NEXO je 646.15M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.21B.

Nexo (NEXO) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Nexo za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.013477-1.09%
30 dana$ -0.0593-4.67%
60 dana$ -0.0096-0.79%
90 dana$ -0.036-2.89%
Nexo promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u NEXO od $ -0.013477 (-1.09%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Nexo 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0593 (-4.67%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Nexo 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u NEXO od $ -0.0096 (-0.79%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Nexo 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.036 (-2.89%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Nexo (NEXO)?

Pogledajte Nexo stranicu Povijest cijena sada.

Što je Nexo (NEXO)

Nexo is a blockchain-based lending protocol that offers banking services for retail users (e.g. lending, borrowing, trading, credit cards, etc.). Users can deposit their crypto assets on the Nexo platform for various benefits such as generating interest payments, and depositing collateral for loans. The NEXO token is used for governance and platform benefits, as well as to receive interest payments.

Nexo dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Nexo ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti NEXO dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Nexo na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Nexo učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Nexo Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Nexo (NEXO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Nexo (NEXO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Nexo.

Provjerite Nexo predviđanje cijene sada!

Nexo (NEXO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Nexo (NEXO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NEXO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Nexo (NEXO)

Tražiš kako kupiti Nexo? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Nexo na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

NEXO u lokalnim valutama

1 Nexo(NEXO) u VND
31,885.8855
1 Nexo(NEXO) u AUD
A$1.841784
1 Nexo(NEXO) u GBP
0.884541
1 Nexo(NEXO) u EUR
1.029945
1 Nexo(NEXO) u USD
1 Nexo(NEXO) u MYR
RM5.113374
1 Nexo(NEXO) u TRY
49.825104
1 Nexo(NEXO) u JPY
¥178.1199
1 Nexo(NEXO) u ARS
ARS$1,669.007697
1 Nexo(NEXO) u RUB
97.626669
1 Nexo(NEXO) u INR
106.617483
1 Nexo(NEXO) u IDR
Rp19,863.931248
1 Nexo(NEXO) u KRW
1,687.595175
1 Nexo(NEXO) u PHP
69.212304
1 Nexo(NEXO) u EGP
￡E.58.803801
1 Nexo(NEXO) u BRL
R$6.579531
1 Nexo(NEXO) u CAD
C$1.660029
1 Nexo(NEXO) u BDT
147.257901
1 Nexo(NEXO) u NGN
1,855.585263
1 Nexo(NEXO) u COP
$4,866.259902
1 Nexo(NEXO) u ZAR
R.21.32592
1 Nexo(NEXO) u UAH
50.128029
1 Nexo(NEXO) u VES
Bs176.9082
1 Nexo(NEXO) u CLP
$1,175.349
1 Nexo(NEXO) u PKR
Rs343.347312
1 Nexo(NEXO) u KZT
652.149057
1 Nexo(NEXO) u THB
฿39.13791
1 Nexo(NEXO) u TWD
NT$37.102254
1 Nexo(NEXO) u AED
د.إ4.446939
1 Nexo(NEXO) u CHF
Fr0.96936
1 Nexo(NEXO) u HKD
HK$9.439143
1 Nexo(NEXO) u AMD
֏463.184442
1 Nexo(NEXO) u MAD
.د.م10.881066
1 Nexo(NEXO) u MXN
$22.586088
1 Nexo(NEXO) u SAR
ريال4.543875
1 Nexo(NEXO) u PLN
4.398471
1 Nexo(NEXO) u RON
лв5.246661
1 Nexo(NEXO) u SEK
kr11.377863
1 Nexo(NEXO) u BGN
лв2.011422
1 Nexo(NEXO) u HUF
Ft408.803346
1 Nexo(NEXO) u CZK
25.263945
1 Nexo(NEXO) u KWD
د.ك0.3695685
1 Nexo(NEXO) u ILS
4.059195
1 Nexo(NEXO) u AOA
Kz1,104.549369
1 Nexo(NEXO) u BHD
.د.ب0.4555992
1 Nexo(NEXO) u BMD
1 Nexo(NEXO) u DKK
kr7.718529
1 Nexo(NEXO) u HNL
L31.698072
1 Nexo(NEXO) u MUR
55.49586
1 Nexo(NEXO) u NAD
$21.277452
1 Nexo(NEXO) u NOK
kr12.104883
1 Nexo(NEXO) u NZD
$2.047773
1 Nexo(NEXO) u PAB
1 Nexo(NEXO) u PGK
K5.125491
1 Nexo(NEXO) u QAR
ر.ق4.410588
1 Nexo(NEXO) u RSD
дин.121.230585

Nexo Resurs

Za dublje razumijevanje Nexo, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Nexo web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Nexo

Koliko Nexo (NEXO) vrijedi danas?
Cijena NEXO uživo u USD je 1.2117 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena NEXO u USD?
Trenutačna cijena NEXO u USD je $ 1.2117. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Nexo?
Tržišna kapitalizacija za NEXO je $ 782.93M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za NEXO?
Količina u optjecaju za NEXO je 646.15M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NEXO?
NEXO je postigao ATH cijenu od 4.625207707279189 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NEXO?
NEXO je vidio ATL cijenu od 0.0433327 USD.
Koliki je obujam trgovanja za NEXO?
24-satni obujam trgovanja za NEXO je $ 693.17K USD.
Hoće li NEXO još narasti ove godine?
NEXO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NEXO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

