Nexo (NEXO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Nexo (NEXO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Nexo is a blockchain-based lending protocol that offers banking services for retail users (e.g. lending, borrowing, trading, credit cards, etc.). Users can deposit their crypto assets on the Nexo platform for various benefits such as generating interest payments, and depositing collateral for loans. The NEXO token is used for governance and platform benefits, as well as to receive interest payments. Službena web stranica: https://nexo.com Bijela knjiga: https://nexo.com/assets/downloads/Nexo-Whitepaper.pdf?=a Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xb62132e35a6c13ee1ee0f84dc5d40bad8d815206

Nexo (NEXO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Nexo (NEXO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 812.14M $ 812.14M $ 812.14M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 646.15M $ 646.15M $ 646.15M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.26B $ 1.26B $ 1.26B Povijesni maksimum: $ 1.5845 $ 1.5845 $ 1.5845 Povijesni minimum: $ 0.0433327 $ 0.0433327 $ 0.0433327 Trenutna cijena: $ 1.2569 $ 1.2569 $ 1.2569 Saznajte više o cijeni Nexo (NEXO)

Nexo (NEXO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Nexo (NEXO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj NEXO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja NEXO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku NEXO tokena, istražite NEXO cijenu tokena uživo!

Kako kupiti NEXO Jeste li zainteresirani za dodavanje Nexo (NEXO) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje NEXO, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati NEXO na MEXC-u odmah!

Nexo (NEXO) Povijest cijena Analiza povijesti cijena NEXO pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite NEXO povijest cijena odmah!

NEXO Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide NEXO? Naša NEXO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte NEXO predviđanje cijene tokena odmah!

