NetX Cijena danas

Trenutačna cijena NetX (NETX) danas je $ 0.7826, s promjenom od 1.13% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije NETX u USD je $ 0.7826 po NETX.

NetX trenutačno je na #941 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 13.09M, s količinom u optjecaju od 16.72M NETX. Tijekom posljednja 24 sata, NETX trgovao je između $ 0.75 (niska) i $ 0.8547 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.9687184275031666, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.658241367627642.

U kratkoročnim performansama, NETX se kretao +0.96% u posljednjem satu i -21.41% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 296.49K.

Informacije o tržištu NetX (NETX)

Poredak No.941 Tržišna kapitalizacija $ 13.09M$ 13.09M $ 13.09M Obujam (24 sata) $ 296.49K$ 296.49K $ 296.49K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 15.65M$ 15.65M $ 15.65M Količina u optjecaju 16.72M 16.72M 16.72M Maksimalna količina 20,000,000 20,000,000 20,000,000 Ukupna količina 20,000,000 20,000,000 20,000,000 Stopa optjecaja 83.61% Javni blockchain BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija NetX je $ 13.09M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 296.49K. Količina u optjecaju NETX je 16.72M, s ukupnom količinom od 20000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 15.65M.