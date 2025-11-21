NetX (NETX) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u NetX (NETX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-21 06:28:12 (UTC+8)
NetX (NETX) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za NetX (NETX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 12.75M
$ 12.75M
Ukupna količina:
$ 20.00M
$ 20.00M
Količina u optjecaju:
$ 16.72M
$ 16.72M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 15.25M
$ 15.25M
Povijesni maksimum:
$ 1.99
$ 1.99
Povijesni minimum:
$ 0.658241367627642
$ 0.658241367627642
Trenutna cijena:
$ 0.7624
$ 0.7624

NetX (NETX) Informacije

NetX: An AI-Powered Economic Network Driven by RWA, Bridging Blockchain and Real-World Value NetX is a next-generation blockchain ecosystem built on trusted computing and a Layer-1 secure network, designed to provide modular economic infrastructure. Powered by AI and the MCP protocol, it delivers intelligent support for dApps and financial activities. Within the NetX ecosystem, all projects can seamlessly use tokens backed by Real-World Assets (RWA) for payments and settlements, including regulated stablecoins, tokenized financial instruments, and real-world assets. NetX is creating a seamless connection between on-chain innovation and the real economy, driving the fusion of Web3 and the global value network.

Službena web stranica:
https://www.netx.world/
Bijela knjiga:
https://netx.gitbook.io/netx-docs
Istraživač blokova:
https://bscscan.com/token/0x4c32964715e9a42F8d119bFA8917d57822d3aDF1

NetX (NETX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike NetX (NETX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj NETX tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja NETX tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku NETX tokena, istražite NETX cijenu tokena uživo!

