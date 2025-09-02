NATIX Network (NATIX) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.000726. Tijekom protekla 24 sata, NATIXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00072 i najviše cijene $ 0.000756, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NATIX je $ 0.001982067208685786, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000553846478431092.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NATIX se promijenio za -1.50% u posljednjih sat vremena, -2.68% u posljednjih 24 sata i -7.40% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu NATIX Network (NATIX)
No.1085
$ 11.71M
$ 11.71M
$ 20.19K
$ 20.19K
$ 72.59M
$ 72.59M
16.13B
16.13B
99,991,483,316.62
99,991,483,316.62
SOL
Trenutačna tržišna kapitalizacija NATIX Network je $ 11.71M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 20.19K. Količina u optjecaju NATIX je 16.13B, s ukupnom količinom od 99991483316.62. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 72.59M.
NATIX Network (NATIX) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena NATIX Network za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.00001999
-2.68%
30 dana
$ -0.000168
-18.80%
60 dana
$ -0.000273
-27.33%
90 dana
$ -0.000653
-47.36%
NATIX Network promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u NATIX od $ -0.00001999 (-2.68%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
NATIX Network 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000168 (-18.80%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
NATIX Network 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u NATIX od $ -0.000273 (-27.33%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
NATIX Network 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.000653 (-47.36%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena NATIX Network (NATIX)?
NATIX is a global mapping network powered by their proprietary AI and camera DePIN. NATIX’s flagship product “Drive&” uses driver assistant apps (e.g. dashcam and navigation), token incentives, computer vision AI, and smartphone cameras to map the roads and support various mobility, autonomous driving, and smart city applications. With over 120k registered drivers and over 50 million km covered in only 12 months, NATIX is one of the fastest-growing DePINs globally.
