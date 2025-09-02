Više o NATIX

NATIX Network Logotip

NATIX Network Cijena(NATIX)

1 NATIX u USD cijena uživo:

$0.000726
$0.000726$0.000726
-2.68%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena NATIX Network (NATIX)
NATIX Network (NATIX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00072
$ 0.00072$ 0.00072
24-satna najniža cijena
$ 0.000756
$ 0.000756$ 0.000756
24-satna najviša cijena

$ 0.00072
$ 0.00072$ 0.00072

$ 0.000756
$ 0.000756$ 0.000756

$ 0.001982067208685786
$ 0.001982067208685786$ 0.001982067208685786

$ 0.000553846478431092
$ 0.000553846478431092$ 0.000553846478431092

-1.50%

-2.68%

-7.40%

-7.40%

NATIX Network (NATIX) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.000726. Tijekom protekla 24 sata, NATIXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00072 i najviše cijene $ 0.000756, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NATIX je $ 0.001982067208685786, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000553846478431092.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NATIX se promijenio za -1.50% u posljednjih sat vremena, -2.68% u posljednjih 24 sata i -7.40% u posljednjih 7 dana.

Informacije o tržištu NATIX Network (NATIX)

No.1085

$ 11.71M
$ 11.71M$ 11.71M

$ 20.19K
$ 20.19K$ 20.19K

$ 72.59M
$ 72.59M$ 72.59M

16.13B
16.13B 16.13B

99,991,483,316.62
99,991,483,316.62 99,991,483,316.62

SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija NATIX Network je $ 11.71M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 20.19K. Količina u optjecaju NATIX je 16.13B, s ukupnom količinom od 99991483316.62. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 72.59M.

NATIX Network (NATIX) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena NATIX Network za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00001999-2.68%
30 dana$ -0.000168-18.80%
60 dana$ -0.000273-27.33%
90 dana$ -0.000653-47.36%
NATIX Network promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u NATIX od $ -0.00001999 (-2.68%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

NATIX Network 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000168 (-18.80%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

NATIX Network 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u NATIX od $ -0.000273 (-27.33%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

NATIX Network 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.000653 (-47.36%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena NATIX Network (NATIX)?

Pogledajte NATIX Network stranicu Povijest cijena sada.

Što je NATIX Network (NATIX)

NATIX is a global mapping network powered by their proprietary AI and camera DePIN. NATIX’s flagship product “Drive&” uses driver assistant apps (e.g. dashcam and navigation), token incentives, computer vision AI, and smartphone cameras to map the roads and support various mobility, autonomous driving, and smart city applications. With over 120k registered drivers and over 50 million km covered in only 12 months, NATIX is one of the fastest-growing DePINs globally.

NATIX Network dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskuseni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje NATIX Network ulaganjima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti NATIX dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o NATIX Network na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje NATIX Network učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

NATIX Network Predviđanje cijene (USD)

Koliko će NATIX Network (NATIX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših NATIX Network (NATIX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za NATIX Network.

Provjerite NATIX Network predviđanje cijene sada!

NATIX Network (NATIX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike NATIX Network (NATIX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NATIX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti NATIX Network (NATIX)

Tražiš kako kupiti NATIX Network? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti NATIX Network na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

NATIX u lokalnim valutama

1 NATIX Network(NATIX) u VND
19.10469
1 NATIX Network(NATIX) u AUD
A$0.00110352
1 NATIX Network(NATIX) u GBP
0.00052998
1 NATIX Network(NATIX) u EUR
0.0006171
1 NATIX Network(NATIX) u USD
$0.000726
1 NATIX Network(NATIX) u MYR
RM0.00306372
1 NATIX Network(NATIX) u TRY
0.02985312
1 NATIX Network(NATIX) u JPY
¥0.106722
1 NATIX Network(NATIX) u ARS
ARS$0.99999966
1 NATIX Network(NATIX) u RUB
0.05849382
1 NATIX Network(NATIX) u INR
0.06388074
1 NATIX Network(NATIX) u IDR
Rp11.90163744
1 NATIX Network(NATIX) u KRW
1.0111365
1 NATIX Network(NATIX) u PHP
0.04146912
1 NATIX Network(NATIX) u EGP
￡E.0.03523278
1 NATIX Network(NATIX) u BRL
R$0.00394218
1 NATIX Network(NATIX) u CAD
C$0.00099462
1 NATIX Network(NATIX) u BDT
0.08823078
1 NATIX Network(NATIX) u NGN
1.11178914
1 NATIX Network(NATIX) u COP
$2.91565956
1 NATIX Network(NATIX) u ZAR
R.0.0127776
1 NATIX Network(NATIX) u UAH
0.03003462
1 NATIX Network(NATIX) u VES
Bs0.105996
1 NATIX Network(NATIX) u CLP
$0.70422
1 NATIX Network(NATIX) u PKR
Rs0.20571936
1 NATIX Network(NATIX) u KZT
0.39074046
1 NATIX Network(NATIX) u THB
฿0.0234498
1 NATIX Network(NATIX) u TWD
NT$0.02223012
1 NATIX Network(NATIX) u AED
د.إ0.00266442
1 NATIX Network(NATIX) u CHF
Fr0.0005808
1 NATIX Network(NATIX) u HKD
HK$0.00565554
1 NATIX Network(NATIX) u AMD
֏0.27752076
1 NATIX Network(NATIX) u MAD
.د.م0.00651948
1 NATIX Network(NATIX) u MXN
$0.01353264
1 NATIX Network(NATIX) u SAR
ريال0.0027225
1 NATIX Network(NATIX) u PLN
0.00263538
1 NATIX Network(NATIX) u RON
лв0.00314358
1 NATIX Network(NATIX) u SEK
kr0.00681714
1 NATIX Network(NATIX) u BGN
лв0.00120516
1 NATIX Network(NATIX) u HUF
Ft0.24493788
1 NATIX Network(NATIX) u CZK
0.0151371
1 NATIX Network(NATIX) u KWD
د.ك0.00022143
1 NATIX Network(NATIX) u ILS
0.0024321
1 NATIX Network(NATIX) u AOA
Kz0.66179982
1 NATIX Network(NATIX) u BHD
.د.ب0.000272976
1 NATIX Network(NATIX) u BMD
$0.000726
1 NATIX Network(NATIX) u DKK
kr0.00462462
1 NATIX Network(NATIX) u HNL
L0.01899216
1 NATIX Network(NATIX) u MUR
0.0332508
1 NATIX Network(NATIX) u NAD
$0.01274856
1 NATIX Network(NATIX) u NOK
kr0.00725274
1 NATIX Network(NATIX) u NZD
$0.00122694
1 NATIX Network(NATIX) u PAB
B/.0.000726
1 NATIX Network(NATIX) u PGK
K0.00307098
1 NATIX Network(NATIX) u QAR
ر.ق0.00264264
1 NATIX Network(NATIX) u RSD
дин.0.0726363

NATIX Network Resurs

Za dublje razumijevanje NATIX Network, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena NATIX Network web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o NATIX Network

Koliko NATIX Network (NATIX) vrijedi danas?
Cijena NATIX uživo u USD je 0.000726 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena NATIX u USD?
Trenutačna cijena NATIX u USD je $ 0.000726. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija NATIX Network?
Tržišna kapitalizacija za NATIX je $ 11.71M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za NATIX?
Količina u optjecaju za NATIX je 16.13B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NATIX?
NATIX je postigao ATH cijenu od 0.001982067208685786 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NATIX?
NATIX je vidio ATL cijenu od 0.000553846478431092 USD.
Koliki je obujam trgovanja za NATIX?
24-satni obujam trgovanja za NATIX je $ 20.19K USD.
Hoće li NATIX još narasti ove godine?
NATIX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NATIX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
NATIX Network (NATIX) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

