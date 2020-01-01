NATIX Network (NATIX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u NATIX Network (NATIX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

NATIX Network (NATIX) Informacije NATIX is a global mapping network powered by their proprietary AI and camera DePIN. NATIX's flagship product "Drive&" uses driver assistant apps (e.g. dashcam and navigation), token incentives, computer vision AI, and smartphone cameras to map the roads and support various mobility, autonomous driving, and smart city applications. With over 120k registered drivers and over 50 million km covered in only 12 months, NATIX is one of the fastest-growing DePINs globally. Službena web stranica: https://www.natix.network/ Bijela knjiga: https://docs.natix.network/whitepaper Istraživač blokova: https://solscan.io/token/FRySi8LPkuByB7VPSCCggxpewFUeeJiwEGRKKuhwpKcX

NATIX Network (NATIX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za NATIX Network (NATIX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 12.04M $ 12.04M $ 12.04M Ukupna količina: $ 99.99B $ 99.99B $ 99.99B Količina u optjecaju: $ 16.13B $ 16.13B $ 16.13B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 74.59M $ 74.59M $ 74.59M Povijesni maksimum: $ 0.00223 $ 0.00223 $ 0.00223 Povijesni minimum: $ 0.000553846478431092 $ 0.000553846478431092 $ 0.000553846478431092 Trenutna cijena: $ 0.000746 $ 0.000746 $ 0.000746 Saznajte više o cijeni NATIX Network (NATIX)

NATIX Network (NATIX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike NATIX Network (NATIX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj NATIX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja NATIX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku NATIX tokena, istražite NATIX cijenu tokena uživo!

Kako kupiti NATIX Jeste li zainteresirani za dodavanje NATIX Network (NATIX) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje NATIX, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

NATIX Network (NATIX) Povijest cijena Analiza povijesti cijena NATIX pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

NATIX Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide NATIX? Naša NATIX stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

