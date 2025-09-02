Više o NAP

Napoli Fan Token Logotip

Napoli Fan Token Cijena(NAP)

1 NAP u USD cijena uživo:

$0.6887
$0.6887$0.6887
+1.02%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Napoli Fan Token (NAP)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:14:10 (UTC+8)

Napoli Fan Token (NAP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.6787
$ 0.6787$ 0.6787
24-satna najniža cijena
$ 0.7122
$ 0.7122$ 0.7122
24-satna najviša cijena

$ 0.6787
$ 0.6787$ 0.6787

$ 0.7122
$ 0.7122$ 0.7122

$ 9.872712934817597
$ 9.872712934817597$ 9.872712934817597

$ 0.43330404301464787
$ 0.43330404301464787$ 0.43330404301464787

+0.14%

+1.02%

-6.34%

-6.34%

Napoli Fan Token (NAP) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.6887. Tijekom protekla 24 sata, NAPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.6787 i najviše cijene $ 0.7122, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NAP je $ 9.872712934817597, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.43330404301464787.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NAP se promijenio za +0.14% u posljednjih sat vremena, +1.02% u posljednjih 24 sata i -6.34% u posljednjih 7 dana.

Informacije o tržištu Napoli Fan Token (NAP)

No.1648

$ 2.97M
$ 2.97M$ 2.97M

$ 56.04K
$ 56.04K$ 56.04K

$ 6.88M
$ 6.88M$ 6.88M

4.32M
4.32M 4.32M

9,995,000
9,995,000 9,995,000

9,995,000
9,995,000 9,995,000

43.21%

CHZ

Trenutačna tržišna kapitalizacija Napoli Fan Token je $ 2.97M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 56.04K. Količina u optjecaju NAP je 4.32M, s ukupnom količinom od 9995000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.88M.

Napoli Fan Token (NAP) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Napoli Fan Token za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.006954+1.02%
30 dana$ -0.0026-0.38%
60 dana$ +0.0864+14.34%
90 dana$ -0.0882-11.36%
Napoli Fan Token promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u NAP od $ +0.006954 (+1.02%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Napoli Fan Token 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0026 (-0.38%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Napoli Fan Token 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u NAP od $ +0.0864 (+14.34%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Napoli Fan Token 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0882 (-11.36%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Napoli Fan Token (NAP)?

Pogledajte Napoli Fan Token stranicu Povijest cijena sada.

Što je Napoli Fan Token (NAP)

The Società Sportiva Calcio Napoli Fan Token allows $NAP fans to have a tokenized share of influence on team decisions. Fans can engage in a wide variety of club decisions, and in doing so, earn rewards and money-can't-buy experiences.

Napoli Fan Token dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskuseni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Napoli Fan Token ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti NAP dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Napoli Fan Token na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Napoli Fan Token učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Napoli Fan Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Napoli Fan Token (NAP) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Napoli Fan Token (NAP) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Napoli Fan Token.

Provjerite Napoli Fan Token predviđanje cijene sada!

Napoli Fan Token (NAP) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Napoli Fan Token (NAP) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NAP opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Napoli Fan Token (NAP)

Tražiš kako kupiti Napoli Fan Token? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Napoli Fan Token na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

NAP u lokalnim valutama

1 Napoli Fan Token(NAP) u VND
18,123.1405
1 Napoli Fan Token(NAP) u AUD
A$1.046824
1 Napoli Fan Token(NAP) u GBP
0.502751
1 Napoli Fan Token(NAP) u EUR
0.585395
1 Napoli Fan Token(NAP) u USD
$0.6887
1 Napoli Fan Token(NAP) u MYR
RM2.906314
1 Napoli Fan Token(NAP) u TRY
28.319344
1 Napoli Fan Token(NAP) u JPY
¥101.2389
1 Napoli Fan Token(NAP) u ARS
ARS$948.622267
1 Napoli Fan Token(NAP) u RUB
55.488559
1 Napoli Fan Token(NAP) u INR
60.598713
1 Napoli Fan Token(NAP) u IDR
Rp11,290.162128
1 Napoli Fan Token(NAP) u KRW
959.186925
1 Napoli Fan Token(NAP) u PHP
39.338544
1 Napoli Fan Token(NAP) u EGP
￡E.33.422611
1 Napoli Fan Token(NAP) u BRL
R$3.739641
1 Napoli Fan Token(NAP) u CAD
C$0.943519
1 Napoli Fan Token(NAP) u BDT
83.697711
1 Napoli Fan Token(NAP) u NGN
1,054.668293
1 Napoli Fan Token(NAP) u COP
$2,765.860522
1 Napoli Fan Token(NAP) u ZAR
R.12.12112
1 Napoli Fan Token(NAP) u UAH
28.491519
1 Napoli Fan Token(NAP) u VES
Bs100.5502
1 Napoli Fan Token(NAP) u CLP
$668.039
1 Napoli Fan Token(NAP) u PKR
Rs195.150032
1 Napoli Fan Token(NAP) u KZT
370.665227
1 Napoli Fan Token(NAP) u THB
฿22.24501
1 Napoli Fan Token(NAP) u TWD
NT$21.087994
1 Napoli Fan Token(NAP) u AED
د.إ2.527529
1 Napoli Fan Token(NAP) u CHF
Fr0.55096
1 Napoli Fan Token(NAP) u HKD
HK$5.364973
1 Napoli Fan Token(NAP) u AMD
֏263.262462
1 Napoli Fan Token(NAP) u MAD
.د.م6.184526
1 Napoli Fan Token(NAP) u MXN
$12.837368
1 Napoli Fan Token(NAP) u SAR
ريال2.582625
1 Napoli Fan Token(NAP) u PLN
2.499981
1 Napoli Fan Token(NAP) u RON
лв2.982071
1 Napoli Fan Token(NAP) u SEK
kr6.466893
1 Napoli Fan Token(NAP) u BGN
лв1.143242
1 Napoli Fan Token(NAP) u HUF
Ft232.353606
1 Napoli Fan Token(NAP) u CZK
14.359395
1 Napoli Fan Token(NAP) u KWD
د.ك0.2100535
1 Napoli Fan Token(NAP) u ILS
2.307145
1 Napoli Fan Token(NAP) u AOA
Kz627.798259
1 Napoli Fan Token(NAP) u BHD
.د.ب0.2589512
1 Napoli Fan Token(NAP) u BMD
$0.6887
1 Napoli Fan Token(NAP) u DKK
kr4.387019
1 Napoli Fan Token(NAP) u HNL
L18.016392
1 Napoli Fan Token(NAP) u MUR
31.54246
1 Napoli Fan Token(NAP) u NAD
$12.093572
1 Napoli Fan Token(NAP) u NOK
kr6.880113
1 Napoli Fan Token(NAP) u NZD
$1.163903
1 Napoli Fan Token(NAP) u PAB
B/.0.6887
1 Napoli Fan Token(NAP) u PGK
K2.913201
1 Napoli Fan Token(NAP) u QAR
ر.ق2.506868
1 Napoli Fan Token(NAP) u RSD
дин.68.904435

Napoli Fan Token Resurs

Za dublje razumijevanje Napoli Fan Token, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena Napoli Fan Token web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Napoli Fan Token

Koliko Napoli Fan Token (NAP) vrijedi danas?
Cijena NAP uživo u USD je 0.6887 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena NAP u USD?
Trenutačna cijena NAP u USD je $ 0.6887. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Napoli Fan Token?
Tržišna kapitalizacija za NAP je $ 2.97M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za NAP?
Količina u optjecaju za NAP je 4.32M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NAP?
NAP je postigao ATH cijenu od 9.872712934817597 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NAP?
NAP je vidio ATL cijenu od 0.43330404301464787 USD.
Koliki je obujam trgovanja za NAP?
24-satni obujam trgovanja za NAP je $ 56.04K USD.
Hoće li NAP još narasti ove godine?
NAP mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NAP predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:14:10 (UTC+8)

Napoli Fan Token (NAP) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

NAP u USD kalkulator

Iznos

NAP
NAP
USD
USD

1 NAP = 0.6887 USD

Trgujte NAP

NAPUSDT
$0.6887
$0.6887$0.6887
+1.01%

