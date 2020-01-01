Napoli Fan Token (NAP) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Napoli Fan Token (NAP), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Napoli Fan Token (NAP) Informacije The Società Sportiva Calcio Napoli Fan Token allows $NAP fans to have a tokenized share of influence on team decisions. Fans can engage in a wide variety of club decisions, and in doing so, earn rewards and money-can't-buy experiences. Službena web stranica: https://www.socios.com/ssc-napoli-what-is-a-fan-token/ Istraživač blokova: https://chiliscan.com/token/0xbe7f1ebb1fd6246844e093b04991ae0e66d12c77 Kupi NAP odmah!

Napoli Fan Token (NAP) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Napoli Fan Token (NAP), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.93M $ 2.93M $ 2.93M Ukupna količina: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Količina u optjecaju: $ 4.32M $ 4.32M $ 4.32M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 6.77M $ 6.77M $ 6.77M Povijesni maksimum: $ 12.409 $ 12.409 $ 12.409 Povijesni minimum: $ 0.43330404301464787 $ 0.43330404301464787 $ 0.43330404301464787 Trenutna cijena: $ 0.6775 $ 0.6775 $ 0.6775 Saznajte više o cijeni Napoli Fan Token (NAP)

Napoli Fan Token (NAP) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Napoli Fan Token (NAP) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj NAP tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja NAP tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku NAP tokena, istražite NAP cijenu tokena uživo!

Kako kupiti NAP Jeste li zainteresirani za dodavanje Napoli Fan Token (NAP) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje NAP, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati NAP na MEXC-u odmah!

Napoli Fan Token (NAP) Povijest cijena Analiza povijesti cijena NAP pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite NAP povijest cijena odmah!

NAP Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide NAP? Naša NAP stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte NAP predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!