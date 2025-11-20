MORI COIN Cijena danas

Trenutačna cijena MORI COIN (MORI) danas je $ 0.02189, s promjenom od 23.36% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MORI u USD je $ 0.02189 po MORI.

MORI COIN trenutačno je na #819 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 17.51M, s količinom u optjecaju od 800.01M MORI. Tijekom posljednja 24 sata, MORI trgovao je između $ 0.01685 (niska) i $ 0.02233 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.20062000753120068, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.01672983602167047.

U kratkoročnim performansama, MORI se kretao +0.45% u posljednjem satu i -18.51% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 99.38K.

Informacije o tržištu MORI COIN (MORI)

Poredak No.819 Tržišna kapitalizacija $ 17.51M$ 17.51M $ 17.51M Obujam (24 sata) $ 99.38K$ 99.38K $ 99.38K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 21.89M$ 21.89M $ 21.89M Količina u optjecaju 800.01M 800.01M 800.01M Maksimalna količina 999,999,999 999,999,999 999,999,999 Ukupna količina 999,998,186 999,998,186 999,998,186 Stopa optjecaja 80.00% Javni blockchain SOL

