MON Protocol Cijena danas

Trenutačna cijena MON Protocol (MONPRO) danas je $ 0.01107, s promjenom od 1.25% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MONPRO u USD je $ 0.01107 po MONPRO.

MON Protocol trenutačno je na #1225 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 6.57M, s količinom u optjecaju od 593.78M MONPRO. Tijekom posljednja 24 sata, MONPRO trgovao je između $ 0.01097 (niska) i $ 0.01153 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.9595624143978051, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.01083095124390626.

U kratkoročnim performansama, MONPRO se kretao +0.27% u posljednjem satu i -20.82% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 58.22K.

Informacije o tržištu MON Protocol (MONPRO)

Poredak No.1225 Tržišna kapitalizacija $ 6.57M$ 6.57M $ 6.57M Obujam (24 sata) $ 58.22K$ 58.22K $ 58.22K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 11.06M$ 11.06M $ 11.06M Količina u optjecaju 593.78M 593.78M 593.78M Ukupna količina 999,517,431 999,517,431 999,517,431 Javni blockchain ETH

