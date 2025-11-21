MON Protocol (MONPRO) Tokenomika

MON Protocol (MONPRO) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u MON Protocol (MONPRO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-21 06:01:25 (UTC+8)
USD

MON Protocol (MONPRO) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za MON Protocol (MONPRO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 6.62M
$ 6.62M$ 6.62M
Ukupna količina:
$ 999.52M
$ 999.52M$ 999.52M
Količina u optjecaju:
$ 593.78M
$ 593.78M$ 593.78M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 11.14M
$ 11.14M$ 11.14M
Povijesni maksimum:
$ 0.5584
$ 0.5584$ 0.5584
Povijesni minimum:
$ 0.01083095124390626
$ 0.01083095124390626$ 0.01083095124390626
Trenutna cijena:
$ 0.01115
$ 0.01115$ 0.01115

MON Protocol (MONPRO) Informacije

Mon Protocol aims to be a developer and leading publisher of blockchain-native IPs and games. It enables blockchain-native gaming projects to reach larger bases of gamers and fans, maximising adoption.

Službena web stranica:
https://monprotocol.ai/
Bijela knjiga:
https://www.monprotocol.ai/tokenomics
Istraživač blokova:
https://etherscan.io/token/0xc555D625828c4527d477e595fF1Dd5801B4a600e

MON Protocol (MONPRO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike MON Protocol (MONPRO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj MONPRO tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja MONPRO tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku MONPRO tokena, istražite MONPRO cijenu tokena uživo!

Kako kupiti MONPRO

Jeste li zainteresirani za dodavanje MON Protocol (MONPRO) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje MONPRO, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

MON Protocol (MONPRO) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena MONPRO pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

MONPRO Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide MONPRO? Naša MONPRO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.

Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima
Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima
Najveća likvidnost u cijeloj industriji
Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7
100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva
Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.

Pročitajte i razumijte Korisnički ugovor i Pravila o privatnosti