Mode Network (MODE) Informacije Mode is the Modular DeFi L2 building the Superchain alongside Optimism. The goal of Mode is to empower developers and users to grow an ecosystem of world-class applications and be directly rewarded for their contribution. Službena web stranica: https://www.mode.network/ Bijela knjiga: https://docs.mode.network/ Istraživač blokova: https://explorer.mode.network/ Kupi MODE odmah!

Mode Network (MODE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Mode Network (MODE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 4.61M $ 4.61M $ 4.61M Ukupna količina: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Količina u optjecaju: $ 2.50B $ 2.50B $ 2.50B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 18.43M $ 18.43M $ 18.43M Povijesni maksimum: $ 0.206 $ 0.206 $ 0.206 Povijesni minimum: $ 0.000998987259358957 $ 0.000998987259358957 $ 0.000998987259358957 Trenutna cijena: $ 0.001843 $ 0.001843 $ 0.001843 Saznajte više o cijeni Mode Network (MODE)

Mode Network (MODE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Mode Network (MODE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MODE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MODE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MODE tokena, istražite MODE cijenu tokena uživo!

Mode Network (MODE) Povijest cijena Analiza povijesti cijena MODE pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite MODE povijest cijena odmah!

MODE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide MODE? Naša MODE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte MODE predviđanje cijene tokena odmah!

