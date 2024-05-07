MODE

Mode is the Modular DeFi L2 building the Superchain alongside Optimism. The goal of Mode is to empower developers and users to grow an ecosystem of world-class applications and be directly rewarded for their contribution.

ImeMODE

PoredakNo.1525

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0.07%

Količina u optjecaju2,500,000,009

Maksimalna količina0

Ukupna količina10,000,000,000

Stopa optjecaja%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena0.11766770346399462,2024-05-07

Najniža cijena0.000998987259358957,2024-05-07

Javni blockchainMODE

Odricanje od odgovornosti: Podatke pruža cmc i ne smiju se smatrati investicijskim savjetom.

