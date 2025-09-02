Više o MODE

MODE Informacije o cijeni

MODE Bijela knjiga

MODE Službena web stranica

MODE Tokenomija

MODE Prognoza cijena

MODE Povijest

Vodič za kupnju MODE

Konverter MODE u fiducijarnu valutu

MODE Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Mode Network Logotip

Mode Network Cijena(MODE)

1 MODE u USD cijena uživo:

$0.001869
$0.001869$0.001869
+0.59%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Mode Network (MODE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:58:49 (UTC+8)

Mode Network (MODE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.001749
$ 0.001749$ 0.001749
24-satna najniža cijena
$ 0.002157
$ 0.002157$ 0.002157
24-satna najviša cijena

$ 0.001749
$ 0.001749$ 0.001749

$ 0.002157
$ 0.002157$ 0.002157

$ 0.11766770346399462
$ 0.11766770346399462$ 0.11766770346399462

$ 0.000998987259358957
$ 0.000998987259358957$ 0.000998987259358957

-0.70%

+0.59%

-8.39%

-8.39%

Mode Network (MODE) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.001868. Tijekom protekla 24 sata, MODEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.001749 i najviše cijene $ 0.002157, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MODE je $ 0.11766770346399462, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000998987259358957.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MODE se promijenio za -0.70% u posljednjih sat vremena, +0.59% u posljednjih 24 sata i -8.39% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Mode Network (MODE)

No.1410

$ 4.67M
$ 4.67M$ 4.67M

$ 64.15K
$ 64.15K$ 64.15K

$ 18.68M
$ 18.68M$ 18.68M

2.50B
2.50B 2.50B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

MODE

Trenutačna tržišna kapitalizacija Mode Network je $ 4.67M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 64.15K. Količina u optjecaju MODE je 2.50B, s ukupnom količinom od 10000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 18.68M.

Mode Network (MODE) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Mode Network za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00001096+0.59%
30 dana$ -0.000428-18.65%
60 dana$ -0.000233-11.09%
90 dana$ -0.001546-45.29%
Mode Network promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u MODE od $ +0.00001096 (+0.59%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Mode Network 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000428 (-18.65%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Mode Network 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u MODE od $ -0.000233 (-11.09%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Mode Network 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.001546 (-45.29%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Mode Network (MODE)?

Pogledajte Mode Network stranicu Povijest cijena sada.

Što je Mode Network (MODE)

Mode is the Modular DeFi L2 building the Superchain alongside Optimism. The goal of Mode is to empower developers and users to grow an ecosystem of world-class applications and be directly rewarded for their contribution.

Mode Network dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Mode Network ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti MODE dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Mode Network na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Mode Network učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Mode Network Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Mode Network (MODE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Mode Network (MODE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Mode Network.

Provjerite Mode Network predviđanje cijene sada!

Mode Network (MODE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Mode Network (MODE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MODE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Mode Network (MODE)

Tražiš kako kupiti Mode Network? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Mode Network na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

MODE u lokalnim valutama

1 Mode Network(MODE) u VND
49.15642
1 Mode Network(MODE) u AUD
A$0.00283936
1 Mode Network(MODE) u GBP
0.00136364
1 Mode Network(MODE) u EUR
0.0015878
1 Mode Network(MODE) u USD
$0.001868
1 Mode Network(MODE) u MYR
RM0.00788296
1 Mode Network(MODE) u TRY
0.07684952
1 Mode Network(MODE) u JPY
¥0.274596
1 Mode Network(MODE) u ARS
ARS$2.57300188
1 Mode Network(MODE) u RUB
0.15048608
1 Mode Network(MODE) u INR
0.1644774
1 Mode Network(MODE) u IDR
Rp30.62294592
1 Mode Network(MODE) u KRW
2.6052996
1 Mode Network(MODE) u PHP
0.10671884
1 Mode Network(MODE) u EGP
￡E.0.09063536
1 Mode Network(MODE) u BRL
R$0.01014324
1 Mode Network(MODE) u CAD
C$0.00255916
1 Mode Network(MODE) u BDT
0.22701804
1 Mode Network(MODE) u NGN
2.86063652
1 Mode Network(MODE) u COP
$7.50200008
1 Mode Network(MODE) u ZAR
R.0.0328768
1 Mode Network(MODE) u UAH
0.07739124
1 Mode Network(MODE) u VES
Bs0.272728
1 Mode Network(MODE) u CLP
$1.808224
1 Mode Network(MODE) u PKR
Rs0.53006368
1 Mode Network(MODE) u KZT
1.00700144
1 Mode Network(MODE) u THB
฿0.06035508
1 Mode Network(MODE) u TWD
NT$0.05723552
1 Mode Network(MODE) u AED
د.إ0.00685556
1 Mode Network(MODE) u CHF
Fr0.0014944
1 Mode Network(MODE) u HKD
HK$0.01455172
1 Mode Network(MODE) u AMD
֏0.71406168
1 Mode Network(MODE) u MAD
.د.م0.01677464
1 Mode Network(MODE) u MXN
$0.0348382
1 Mode Network(MODE) u SAR
ريال0.007005
1 Mode Network(MODE) u PLN
0.00679952
1 Mode Network(MODE) u RON
лв0.00808844
1 Mode Network(MODE) u SEK
kr0.01754052
1 Mode Network(MODE) u BGN
лв0.00310088
1 Mode Network(MODE) u HUF
Ft0.6306368
1 Mode Network(MODE) u CZK
0.03896648
1 Mode Network(MODE) u KWD
د.ك0.00056974
1 Mode Network(MODE) u ILS
0.0062578
1 Mode Network(MODE) u AOA
Kz1.70281276
1 Mode Network(MODE) u BHD
.د.ب0.000704236
1 Mode Network(MODE) u BMD
$0.001868
1 Mode Network(MODE) u DKK
kr0.01189916
1 Mode Network(MODE) u HNL
L0.0489416
1 Mode Network(MODE) u MUR
0.0855544
1 Mode Network(MODE) u NAD
$0.03285812
1 Mode Network(MODE) u NOK
kr0.01866132
1 Mode Network(MODE) u NZD
$0.00315692
1 Mode Network(MODE) u PAB
B/.0.001868
1 Mode Network(MODE) u PGK
K0.00790164
1 Mode Network(MODE) u QAR
ر.ق0.00679952
1 Mode Network(MODE) u RSD
дин.0.18702416

Mode Network Resurs

Za dublje razumijevanje Mode Network, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Mode Network web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Mode Network

Koliko Mode Network (MODE) vrijedi danas?
Cijena MODE uživo u USD je 0.001868 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MODE u USD?
Trenutačna cijena MODE u USD je $ 0.001868. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Mode Network?
Tržišna kapitalizacija za MODE je $ 4.67M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MODE?
Količina u optjecaju za MODE je 2.50B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MODE?
MODE je postigao ATH cijenu od 0.11766770346399462 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MODE?
MODE je vidio ATL cijenu od 0.000998987259358957 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MODE?
24-satni obujam trgovanja za MODE je $ 64.15K USD.
Hoće li MODE još narasti ove godine?
MODE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MODE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:58:49 (UTC+8)

Mode Network (MODE) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

MODE u USD kalkulator

Iznos

MODE
MODE
USD
USD

1 MODE = 0.001868 USD

Trgujte MODE

MODEUSDT
$0.001869
$0.001869$0.001869
+0.75%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine