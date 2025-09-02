MetaMUI (MMUI) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0612. Tijekom protekla 24 sata, MMUItrgovalo je između najniže cijene $ 0.0612 i najviše cijene $ 0.067, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MMUI je $ 0.96302911550904, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.02990363044572816.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MMUI se promijenio za -2.86% u posljednjih sat vremena, -3.62% u posljednjih 24 sata i -5.56% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu MetaMUI (MMUI)
Trenutačna tržišna kapitalizacija MetaMUI je $ 29.15M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 30.83K. Količina u optjecaju MMUI je 476.25M, s ukupnom količinom od 800000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 48.96M.
MetaMUI (MMUI) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena MetaMUI za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.002299
-3.62%
30 dana
$ -0.0089
-12.70%
60 dana
$ +0.006
+10.86%
90 dana
$ +0.0156
+34.21%
MetaMUI promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u MMUI od $ -0.002299 (-3.62%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
MetaMUI 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0089 (-12.70%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
MetaMUI 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u MMUI od $ +0.006 (+10.86%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
MetaMUI 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.0156 (+34.21%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
MetaMUI is a decentralized, identity-based meta-blockchain designed to transform the global financial infrastructure by replacing the traditional credit-based economy with a sustainable, crowd-investment model. It uniquely solves the digital currency trilemma—privacy, identity, and programmability—by enabling privacy-preserving, regulation-compliant digital currencies without relying on blockchain consensus or central servers. Targeting leadership in the no-code Blockchain-as-a-Service (BaaS) market, MetaMUI offers an all-in-one platform integrating identity and token blockchains, streamlining dApp development and surpassing competitors like Avacloud, Ripple, and Ethereum. Its sustainable token economy is fueled by service fees for governance, identity registration, asset tokenization, and more, ensuring long-term value growth. With advanced features like peer-to-peer offline payments, secure asset verification, and decentralized identity services, MetaMUI is positioned to lead in digital finance, CBDCs, and blockchain innovation.
