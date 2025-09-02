Više o MMUI

MMUI Informacije o cijeni

MMUI Bijela knjiga

MMUI Službena web stranica

MMUI Tokenomija

MMUI Prognoza cijena

MMUI Povijest

Vodič za kupnju MMUI

Konverter MMUI u fiducijarnu valutu

MMUI Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

MetaMUI Logotip

MetaMUI Cijena(MMUI)

1 MMUI u USD cijena uživo:

$0.0612
$0.0612$0.0612
-3.62%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena MetaMUI (MMUI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:57:55 (UTC+8)

MetaMUI (MMUI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0612
$ 0.0612$ 0.0612
24-satna najniža cijena
$ 0.067
$ 0.067$ 0.067
24-satna najviša cijena

$ 0.0612
$ 0.0612$ 0.0612

$ 0.067
$ 0.067$ 0.067

$ 0.96302911550904
$ 0.96302911550904$ 0.96302911550904

$ 0.02990363044572816
$ 0.02990363044572816$ 0.02990363044572816

-2.86%

-3.62%

-5.56%

-5.56%

MetaMUI (MMUI) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0612. Tijekom protekla 24 sata, MMUItrgovalo je između najniže cijene $ 0.0612 i najviše cijene $ 0.067, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MMUI je $ 0.96302911550904, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.02990363044572816.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MMUI se promijenio za -2.86% u posljednjih sat vremena, -3.62% u posljednjih 24 sata i -5.56% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MetaMUI (MMUI)

No.745

$ 29.15M
$ 29.15M$ 29.15M

$ 30.83K
$ 30.83K$ 30.83K

$ 48.96M
$ 48.96M$ 48.96M

476.25M
476.25M 476.25M

800,000,000
800,000,000 800,000,000

800,000,000
800,000,000 800,000,000

59.53%

MMUI

Trenutačna tržišna kapitalizacija MetaMUI je $ 29.15M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 30.83K. Količina u optjecaju MMUI je 476.25M, s ukupnom količinom od 800000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 48.96M.

MetaMUI (MMUI) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena MetaMUI za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.002299-3.62%
30 dana$ -0.0089-12.70%
60 dana$ +0.006+10.86%
90 dana$ +0.0156+34.21%
MetaMUI promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u MMUI od $ -0.002299 (-3.62%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

MetaMUI 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0089 (-12.70%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

MetaMUI 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u MMUI od $ +0.006 (+10.86%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

MetaMUI 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.0156 (+34.21%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena MetaMUI (MMUI)?

Pogledajte MetaMUI stranicu Povijest cijena sada.

Što je MetaMUI (MMUI)

MetaMUI is a decentralized, identity-based meta-blockchain designed to transform the global financial infrastructure by replacing the traditional credit-based economy with a sustainable, crowd-investment model. It uniquely solves the digital currency trilemma—privacy, identity, and programmability—by enabling privacy-preserving, regulation-compliant digital currencies without relying on blockchain consensus or central servers. Targeting leadership in the no-code Blockchain-as-a-Service (BaaS) market, MetaMUI offers an all-in-one platform integrating identity and token blockchains, streamlining dApp development and surpassing competitors like Avacloud, Ripple, and Ethereum. Its sustainable token economy is fueled by service fees for governance, identity registration, asset tokenization, and more, ensuring long-term value growth. With advanced features like peer-to-peer offline payments, secure asset verification, and decentralized identity services, MetaMUI is positioned to lead in digital finance, CBDCs, and blockchain innovation.

MetaMUI dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje MetaMUI ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti MMUI dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o MetaMUI na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje MetaMUI učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

MetaMUI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će MetaMUI (MMUI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših MetaMUI (MMUI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za MetaMUI.

Provjerite MetaMUI predviđanje cijene sada!

MetaMUI (MMUI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike MetaMUI (MMUI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MMUI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti MetaMUI (MMUI)

Tražiš kako kupiti MetaMUI? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti MetaMUI na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

MMUI u lokalnim valutama

1 MetaMUI(MMUI) u VND
1,610.478
1 MetaMUI(MMUI) u AUD
A$0.093024
1 MetaMUI(MMUI) u GBP
0.044676
1 MetaMUI(MMUI) u EUR
0.05202
1 MetaMUI(MMUI) u USD
$0.0612
1 MetaMUI(MMUI) u MYR
RM0.258264
1 MetaMUI(MMUI) u TRY
2.517768
1 MetaMUI(MMUI) u JPY
¥8.9964
1 MetaMUI(MMUI) u ARS
ARS$84.297492
1 MetaMUI(MMUI) u RUB
4.930272
1 MetaMUI(MMUI) u INR
5.38866
1 MetaMUI(MMUI) u IDR
Rp1,003.278528
1 MetaMUI(MMUI) u KRW
85.35564
1 MetaMUI(MMUI) u PHP
3.496356
1 MetaMUI(MMUI) u EGP
￡E.2.969424
1 MetaMUI(MMUI) u BRL
R$0.332316
1 MetaMUI(MMUI) u CAD
C$0.083844
1 MetaMUI(MMUI) u BDT
7.437636
1 MetaMUI(MMUI) u NGN
93.721068
1 MetaMUI(MMUI) u COP
$245.782872
1 MetaMUI(MMUI) u ZAR
R.1.07712
1 MetaMUI(MMUI) u UAH
2.535516
1 MetaMUI(MMUI) u VES
Bs8.9352
1 MetaMUI(MMUI) u CLP
$59.2416
1 MetaMUI(MMUI) u PKR
Rs17.366112
1 MetaMUI(MMUI) u KZT
32.991696
1 MetaMUI(MMUI) u THB
฿1.977372
1 MetaMUI(MMUI) u TWD
NT$1.875168
1 MetaMUI(MMUI) u AED
د.إ0.224604
1 MetaMUI(MMUI) u CHF
Fr0.04896
1 MetaMUI(MMUI) u HKD
HK$0.476748
1 MetaMUI(MMUI) u AMD
֏23.394312
1 MetaMUI(MMUI) u MAD
.د.م0.549576
1 MetaMUI(MMUI) u MXN
$1.14138
1 MetaMUI(MMUI) u SAR
ريال0.2295
1 MetaMUI(MMUI) u PLN
0.222768
1 MetaMUI(MMUI) u RON
лв0.264996
1 MetaMUI(MMUI) u SEK
kr0.574668
1 MetaMUI(MMUI) u BGN
лв0.101592
1 MetaMUI(MMUI) u HUF
Ft20.66112
1 MetaMUI(MMUI) u CZK
1.276632
1 MetaMUI(MMUI) u KWD
د.ك0.018666
1 MetaMUI(MMUI) u ILS
0.20502
1 MetaMUI(MMUI) u AOA
Kz55.788084
1 MetaMUI(MMUI) u BHD
.د.ب0.0230724
1 MetaMUI(MMUI) u BMD
$0.0612
1 MetaMUI(MMUI) u DKK
kr0.389844
1 MetaMUI(MMUI) u HNL
L1.60344
1 MetaMUI(MMUI) u MUR
2.80296
1 MetaMUI(MMUI) u NAD
$1.076508
1 MetaMUI(MMUI) u NOK
kr0.611388
1 MetaMUI(MMUI) u NZD
$0.103428
1 MetaMUI(MMUI) u PAB
B/.0.0612
1 MetaMUI(MMUI) u PGK
K0.258876
1 MetaMUI(MMUI) u QAR
ر.ق0.222768
1 MetaMUI(MMUI) u RSD
дин.6.127344

MetaMUI Resurs

Za dublje razumijevanje MetaMUI, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena MetaMUI web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o MetaMUI

Koliko MetaMUI (MMUI) vrijedi danas?
Cijena MMUI uživo u USD je 0.0612 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MMUI u USD?
Trenutačna cijena MMUI u USD je $ 0.0612. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija MetaMUI?
Tržišna kapitalizacija za MMUI je $ 29.15M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MMUI?
Količina u optjecaju za MMUI je 476.25M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MMUI?
MMUI je postigao ATH cijenu od 0.96302911550904 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MMUI?
MMUI je vidio ATL cijenu od 0.02990363044572816 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MMUI?
24-satni obujam trgovanja za MMUI je $ 30.83K USD.
Hoće li MMUI još narasti ove godine?
MMUI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MMUI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:57:55 (UTC+8)

MetaMUI (MMUI) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

MMUI u USD kalkulator

Iznos

MMUI
MMUI
USD
USD

1 MMUI = 0.0612 USD

Trgujte MMUI

MMUIUSDT
$0.0612
$0.0612$0.0612
-3.76%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine