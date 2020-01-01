MetaMUI (MMUI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u MetaMUI (MMUI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

MetaMUI (MMUI) Informacije MetaMUI is a decentralized, identity-based meta-blockchain designed to transform the global financial infrastructure by replacing the traditional credit-based economy with a sustainable, crowd-investment model. It uniquely solves the digital currency trilemma—privacy, identity, and programmability—by enabling privacy-preserving, regulation-compliant digital currencies without relying on blockchain consensus or central servers. Targeting leadership in the no-code Blockchain-as-a-Service (BaaS) market, MetaMUI offers an all-in-one platform integrating identity and token blockchains, streamlining dApp development and surpassing competitors like Avacloud, Ripple, and Ethereum. Its sustainable token economy is fueled by service fees for governance, identity registration, asset tokenization, and more, ensuring long-term value growth. With advanced features like peer-to-peer offline payments, secure asset verification, and decentralized identity services, MetaMUI is positioned to lead in digital finance, CBDCs, and blockchain innovation. Službena web stranica: https://sovereignwallet.network/ Bijela knjiga: https://sovereignwallet-network.github.io/Home-whitepaper/MetaMUI-Blockchain-White-Paper.pdf Istraživač blokova: https://scan.metamui.id/dashboard Kupi MMUI odmah!

MetaMUI (MMUI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za MetaMUI (MMUI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 30.34M $ 30.34M $ 30.34M Ukupna količina: $ 800.00M $ 800.00M $ 800.00M Količina u optjecaju: $ 476.25M $ 476.25M $ 476.25M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 50.96M $ 50.96M $ 50.96M Povijesni maksimum: $ 0.6474 $ 0.6474 $ 0.6474 Povijesni minimum: $ 0.02990363044572816 $ 0.02990363044572816 $ 0.02990363044572816 Trenutna cijena: $ 0.0637 $ 0.0637 $ 0.0637 Saznajte više o cijeni MetaMUI (MMUI)

MetaMUI (MMUI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike MetaMUI (MMUI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MMUI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MMUI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MMUI tokena, istražite MMUI cijenu tokena uživo!

