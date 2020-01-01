MetaMUI (MMUI) Tokenomika
MetaMUI is a decentralized, identity-based meta-blockchain designed to transform the global financial infrastructure by replacing the traditional credit-based economy with a sustainable, crowd-investment model. It uniquely solves the digital currency trilemma—privacy, identity, and programmability—by enabling privacy-preserving, regulation-compliant digital currencies without relying on blockchain consensus or central servers. Targeting leadership in the no-code Blockchain-as-a-Service (BaaS) market, MetaMUI offers an all-in-one platform integrating identity and token blockchains, streamlining dApp development and surpassing competitors like Avacloud, Ripple, and Ethereum. Its sustainable token economy is fueled by service fees for governance, identity registration, asset tokenization, and more, ensuring long-term value growth. With advanced features like peer-to-peer offline payments, secure asset verification, and decentralized identity services, MetaMUI is positioned to lead in digital finance, CBDCs, and blockchain innovation.
MetaMUI (MMUI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike MetaMUI (MMUI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj MMUI tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja MMUI tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku MMUI tokena, istražite MMUI cijenu tokena uživo!
Analiza povijesti cijena MMUI pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.
