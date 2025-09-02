Što je MILC Platform (MLT)

The MILC platform is the first live Media Metaverse, created by German 'Welt der Wunder TV." It aims to become one of the leading business and entertainment Metaverses as a melting pot, directly connecting the professional media industry with its fans.

MILC Platform (MLT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike MILC Platform (MLT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MLT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

MILC Platform Resurs

Za dublje razumijevanje MILC Platform, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o MILC Platform Koliko MILC Platform (MLT) vrijedi danas? Cijena MLT uživo u USD je 0.01453 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena MLT u USD? $ 0.01453 . Provjerite Trenutačna cijena MLT u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija MILC Platform? Tržišna kapitalizacija za MLT je $ 1.81M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za MLT? Količina u optjecaju za MLT je 124.42M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MLT? MLT je postigao ATH cijenu od 1.0796724468337888 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MLT? MLT je vidio ATL cijenu od 0.005568243264070605 USD . Koliki je obujam trgovanja za MLT? 24-satni obujam trgovanja za MLT je $ 4.85K USD . Hoće li MLT još narasti ove godine? MLT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MLT predviđanje cijene za detaljniju analizu.

