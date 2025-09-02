Više o MLT

Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:10:29 (UTC+8)

MILC Platform (MLT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.01387
$ 0.01387$ 0.01387
24-satna najniža cijena
$ 0.01465
$ 0.01465$ 0.01465
24-satna najviša cijena

$ 0.01387
$ 0.01387$ 0.01387

$ 0.01465
$ 0.01465$ 0.01465

$ 1.0796724468337888
$ 1.0796724468337888$ 1.0796724468337888

$ 0.005568243264070605
$ 0.005568243264070605$ 0.005568243264070605

-0.48%

-0.47%

+9.00%

+9.00%

MILC Platform (MLT) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.01453. Tijekom protekla 24 sata, MLTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01387 i najviše cijene $ 0.01465, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MLT je $ 1.0796724468337888, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.005568243264070605.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MLT se promijenio za -0.48% u posljednjih sat vremena, -0.47% u posljednjih 24 sata i +9.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MILC Platform (MLT)

No.1848

$ 1.81M
$ 1.81M$ 1.81M

$ 4.85K
$ 4.85K$ 4.85K

$ 2.91M
$ 2.91M$ 2.91M

124.42M
124.42M 124.42M

200,000,000
200,000,000 200,000,000

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija MILC Platform je $ 1.81M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 4.85K. Količina u optjecaju MLT je 124.42M, s ukupnom količinom od 200000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.91M.

MILC Platform (MLT) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena MILC Platform za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0000686-0.47%
30 dana$ +0.00415+39.98%
60 dana$ +0.00425+41.34%
90 dana$ +0.00365+33.54%
MILC Platform promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u MLT od $ -0.0000686 (-0.47%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

MILC Platform 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.00415 (+39.98%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

MILC Platform 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u MLT od $ +0.00425 (+41.34%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

MILC Platform 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.00365 (+33.54%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena MILC Platform (MLT)?

Pogledajte MILC Platform stranicu Povijest cijena sada.

Što je MILC Platform (MLT)

The MILC platform is the first live Media Metaverse, created by German 'Welt der Wunder TV." It aims to become one of the leading business and entertainment Metaverses as a melting pot, directly connecting the professional media industry with its fans.

MILC Platform dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje MILC Platform ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti MLT dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o MILC Platform na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje MILC Platform učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

MILC Platform Predviđanje cijene (USD)

Koliko će MILC Platform (MLT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših MILC Platform (MLT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za MILC Platform.

Provjerite MILC Platform predviđanje cijene sada!

MILC Platform (MLT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike MILC Platform (MLT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MLT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti MILC Platform (MLT)

Tražiš kako kupiti MILC Platform? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti MILC Platform na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

MLT u lokalnim valutama

1 MILC Platform(MLT) u VND
382.35695
1 MILC Platform(MLT) u AUD
A$0.0220856
1 MILC Platform(MLT) u GBP
0.0106069
1 MILC Platform(MLT) u EUR
0.0123505
1 MILC Platform(MLT) u USD
$0.01453
1 MILC Platform(MLT) u MYR
RM0.0613166
1 MILC Platform(MLT) u TRY
0.5974736
1 MILC Platform(MLT) u JPY
¥2.13591
1 MILC Platform(MLT) u ARS
ARS$20.0137673
1 MILC Platform(MLT) u RUB
1.1706821
1 MILC Platform(MLT) u INR
1.2784947
1 MILC Platform(MLT) u IDR
Rp238.1966832
1 MILC Platform(MLT) u KRW
20.2366575
1 MILC Platform(MLT) u PHP
0.8299536
1 MILC Platform(MLT) u EGP
￡E.0.7051409
1 MILC Platform(MLT) u BRL
R$0.0788979
1 MILC Platform(MLT) u CAD
C$0.0199061
1 MILC Platform(MLT) u BDT
1.7658309
1 MILC Platform(MLT) u NGN
22.2510967
1 MILC Platform(MLT) u COP
$58.3533518
1 MILC Platform(MLT) u ZAR
R.0.255728
1 MILC Platform(MLT) u UAH
0.6011061
1 MILC Platform(MLT) u VES
Bs2.12138
1 MILC Platform(MLT) u CLP
$14.0941
1 MILC Platform(MLT) u PKR
Rs4.1172208
1 MILC Platform(MLT) u KZT
7.8201913
1 MILC Platform(MLT) u THB
฿0.469319
1 MILC Platform(MLT) u TWD
NT$0.4449086
1 MILC Platform(MLT) u AED
د.إ0.0533251
1 MILC Platform(MLT) u CHF
Fr0.011624
1 MILC Platform(MLT) u HKD
HK$0.1131887
1 MILC Platform(MLT) u AMD
֏5.5542378
1 MILC Platform(MLT) u MAD
.د.م0.1304794
1 MILC Platform(MLT) u MXN
$0.2708392
1 MILC Platform(MLT) u SAR
ريال0.0544875
1 MILC Platform(MLT) u PLN
0.0527439
1 MILC Platform(MLT) u RON
лв0.0629149
1 MILC Platform(MLT) u SEK
kr0.1364367
1 MILC Platform(MLT) u BGN
лв0.0241198
1 MILC Platform(MLT) u HUF
Ft4.9037297
1 MILC Platform(MLT) u CZK
0.3029505
1 MILC Platform(MLT) u KWD
د.ك0.00443165
1 MILC Platform(MLT) u ILS
0.0486755
1 MILC Platform(MLT) u AOA
Kz13.2451121
1 MILC Platform(MLT) u BHD
.د.ب0.00546328
1 MILC Platform(MLT) u BMD
$0.01453
1 MILC Platform(MLT) u DKK
kr0.0925561
1 MILC Platform(MLT) u HNL
L0.3801048
1 MILC Platform(MLT) u MUR
0.665474
1 MILC Platform(MLT) u NAD
$0.2551468
1 MILC Platform(MLT) u NOK
kr0.1453
1 MILC Platform(MLT) u NZD
$0.0245557
1 MILC Platform(MLT) u PAB
B/.0.01453
1 MILC Platform(MLT) u PGK
K0.0614619
1 MILC Platform(MLT) u QAR
ر.ق0.0528892
1 MILC Platform(MLT) u RSD
дин.1.4540171

MILC Platform Resurs

Za dublje razumijevanje MILC Platform, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena MILC Platform web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o MILC Platform

Koliko MILC Platform (MLT) vrijedi danas?
Cijena MLT uživo u USD je 0.01453 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MLT u USD?
Trenutačna cijena MLT u USD je $ 0.01453. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija MILC Platform?
Tržišna kapitalizacija za MLT je $ 1.81M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MLT?
Količina u optjecaju za MLT je 124.42M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MLT?
MLT je postigao ATH cijenu od 1.0796724468337888 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MLT?
MLT je vidio ATL cijenu od 0.005568243264070605 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MLT?
24-satni obujam trgovanja za MLT je $ 4.85K USD.
Hoće li MLT još narasti ove godine?
MLT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MLT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
MILC Platform (MLT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

