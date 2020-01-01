MILC Platform (MLT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u MILC Platform (MLT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

MILC Platform (MLT) Informacije The MILC platform is the first live Media Metaverse, created by German 'Welt der Wunder TV." It aims to become one of the leading business and entertainment Metaverses as a melting pot, directly connecting the professional media industry with its fans. Službena web stranica: https://www.milc.global/ Bijela knjiga: https://welt-der-wunder.s3.eu-central-1.amazonaws.com/ico/pdfs/Whitepaper%20Version%202.2%20-%20Final.pdf Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x9506d37f70eB4C3d79C398d326C871aBBf10521d Kupi MLT odmah!

MILC Platform (MLT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za MILC Platform (MLT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.82M $ 1.82M $ 1.82M Ukupna količina: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Količina u optjecaju: $ 124.42M $ 124.42M $ 124.42M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.93M $ 2.93M $ 2.93M Povijesni maksimum: $ 0.45 $ 0.45 $ 0.45 Povijesni minimum: $ 0.005568243264070605 $ 0.005568243264070605 $ 0.005568243264070605 Trenutna cijena: $ 0.01464 $ 0.01464 $ 0.01464 Saznajte više o cijeni MILC Platform (MLT)

MILC Platform (MLT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike MILC Platform (MLT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MLT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MLT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MLT tokena, istražite MLT cijenu tokena uživo!

