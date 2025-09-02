Više o MENGO

MENGO Informacije o cijeni

MENGO Službena web stranica

MENGO Tokenomija

MENGO Prognoza cijena

MENGO Povijest

Vodič za kupnju MENGO

Konverter MENGO u fiducijarnu valutu

MENGO Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Flamengo Fan Token Logotip

Flamengo Fan Token Cijena(MENGO)

1 MENGO u USD cijena uživo:

$0.13013
$0.13013$0.13013
-0.55%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Flamengo Fan Token (MENGO)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:06:48 (UTC+8)

Flamengo Fan Token (MENGO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.1284
$ 0.1284$ 0.1284
24-satna najniža cijena
$ 0.13188
$ 0.13188$ 0.13188
24-satna najviša cijena

$ 0.1284
$ 0.1284$ 0.1284

$ 0.13188
$ 0.13188$ 0.13188

$ 4.032450914997048
$ 4.032450914997048$ 4.032450914997048

$ 0
$ 0$ 0

+0.28%

-0.54%

+3.15%

+3.15%

Flamengo Fan Token (MENGO) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.13013. Tijekom protekla 24 sata, MENGOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.1284 i najviše cijene $ 0.13188, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MENGO je $ 4.032450914997048, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MENGO se promijenio za +0.28% u posljednjih sat vremena, -0.54% u posljednjih 24 sata i +3.15% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Flamengo Fan Token (MENGO)

No.1917

$ 1.64M
$ 1.64M$ 1.64M

$ 59.11K
$ 59.11K$ 59.11K

$ 3.90M
$ 3.90M$ 3.90M

12.60M
12.60M 12.60M

30,000,000
30,000,000 30,000,000

30,000,000
30,000,000 30,000,000

41.99%

CHZ

Trenutačna tržišna kapitalizacija Flamengo Fan Token je $ 1.64M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 59.11K. Količina u optjecaju MENGO je 12.60M, s ukupnom količinom od 30000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.90M.

Flamengo Fan Token (MENGO) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Flamengo Fan Token za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0007197-0.54%
30 dana$ +0.0145+12.53%
60 dana$ +0.02623+25.24%
90 dana$ -0.01201-8.45%
Flamengo Fan Token promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u MENGO od $ -0.0007197 (-0.54%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Flamengo Fan Token 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0145 (+12.53%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Flamengo Fan Token 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u MENGO od $ +0.02623 (+25.24%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Flamengo Fan Token 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.01201 (-8.45%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Flamengo Fan Token (MENGO)?

Pogledajte Flamengo Fan Token stranicu Povijest cijena sada.

Što je Flamengo Fan Token (MENGO)

Flamengo Fan Token (MENGO) is a crypto token on the Chiliz blockchain. It is designed for fans of a leading Brazilian association football club, Clube de Regatas do Flamengo (known simply as Flamengo). The token gives you access to a variety of benefits, rewards and decision-making opportunities related to the Brazilian football giant.

Flamengo Fan Token dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Flamengo Fan Token ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti MENGO dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Flamengo Fan Token na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Flamengo Fan Token učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Flamengo Fan Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Flamengo Fan Token (MENGO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Flamengo Fan Token (MENGO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Flamengo Fan Token.

Provjerite Flamengo Fan Token predviđanje cijene sada!

Flamengo Fan Token (MENGO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Flamengo Fan Token (MENGO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MENGO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Flamengo Fan Token (MENGO)

Tražiš kako kupiti Flamengo Fan Token? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Flamengo Fan Token na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

MENGO u lokalnim valutama

1 Flamengo Fan Token(MENGO) u VND
3,424.37095
1 Flamengo Fan Token(MENGO) u AUD
A$0.1977976
1 Flamengo Fan Token(MENGO) u GBP
0.0949949
1 Flamengo Fan Token(MENGO) u EUR
0.1106105
1 Flamengo Fan Token(MENGO) u USD
$0.13013
1 Flamengo Fan Token(MENGO) u MYR
RM0.5491486
1 Flamengo Fan Token(MENGO) u TRY
5.3548495
1 Flamengo Fan Token(MENGO) u JPY
¥19.12911
1 Flamengo Fan Token(MENGO) u ARS
ARS$179.2423633
1 Flamengo Fan Token(MENGO) u RUB
10.4845741
1 Flamengo Fan Token(MENGO) u INR
11.4670556
1 Flamengo Fan Token(MENGO) u IDR
Rp2,133.2783472
1 Flamengo Fan Token(MENGO) u KRW
181.2385575
1 Flamengo Fan Token(MENGO) u PHP
7.4473399
1 Flamengo Fan Token(MENGO) u EGP
￡E.6.3152089
1 Flamengo Fan Token(MENGO) u BRL
R$0.7066059
1 Flamengo Fan Token(MENGO) u CAD
C$0.1782781
1 Flamengo Fan Token(MENGO) u BDT
15.8433275
1 Flamengo Fan Token(MENGO) u NGN
199.5855862
1 Flamengo Fan Token(MENGO) u COP
$522.6098878
1 Flamengo Fan Token(MENGO) u ZAR
R.2.2915893
1 Flamengo Fan Token(MENGO) u UAH
5.3938885
1 Flamengo Fan Token(MENGO) u VES
Bs18.99898
1 Flamengo Fan Token(MENGO) u CLP
$125.96584
1 Flamengo Fan Token(MENGO) u PKR
Rs36.9360992
1 Flamengo Fan Token(MENGO) u KZT
70.1882181
1 Flamengo Fan Token(MENGO) u THB
฿4.1979938
1 Flamengo Fan Token(MENGO) u TWD
NT$3.9884845
1 Flamengo Fan Token(MENGO) u AED
د.إ0.4775771
1 Flamengo Fan Token(MENGO) u CHF
Fr0.104104
1 Flamengo Fan Token(MENGO) u HKD
HK$1.0137127
1 Flamengo Fan Token(MENGO) u AMD
֏49.7812315
1 Flamengo Fan Token(MENGO) u MAD
.د.م1.17117
1 Flamengo Fan Token(MENGO) u MXN
$2.4269245
1 Flamengo Fan Token(MENGO) u SAR
ريال0.4879875
1 Flamengo Fan Token(MENGO) u PLN
0.4736732
1 Flamengo Fan Token(MENGO) u RON
лв0.5634629
1 Flamengo Fan Token(MENGO) u SEK
kr1.2219207
1 Flamengo Fan Token(MENGO) u BGN
лв0.2173171
1 Flamengo Fan Token(MENGO) u HUF
Ft43.9475036
1 Flamengo Fan Token(MENGO) u CZK
2.7145118
1 Flamengo Fan Token(MENGO) u KWD
د.ك0.03968965
1 Flamengo Fan Token(MENGO) u ILS
0.4359355
1 Flamengo Fan Token(MENGO) u AOA
Kz118.6226041
1 Flamengo Fan Token(MENGO) u BHD
.د.ب0.04905901
1 Flamengo Fan Token(MENGO) u BMD
$0.13013
1 Flamengo Fan Token(MENGO) u DKK
kr0.8289281
1 Flamengo Fan Token(MENGO) u HNL
L3.4107073
1 Flamengo Fan Token(MENGO) u MUR
5.959954
1 Flamengo Fan Token(MENGO) u NAD
$2.290288
1 Flamengo Fan Token(MENGO) u NOK
kr1.2999987
1 Flamengo Fan Token(MENGO) u NZD
$0.2199197
1 Flamengo Fan Token(MENGO) u PAB
B/.0.13013
1 Flamengo Fan Token(MENGO) u PGK
K0.5504499
1 Flamengo Fan Token(MENGO) u QAR
ر.ق0.4749745
1 Flamengo Fan Token(MENGO) u RSD
дин.13.0286156

Flamengo Fan Token Resurs

Za dublje razumijevanje Flamengo Fan Token, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena Flamengo Fan Token web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Flamengo Fan Token

Koliko Flamengo Fan Token (MENGO) vrijedi danas?
Cijena MENGO uživo u USD je 0.13013 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MENGO u USD?
Trenutačna cijena MENGO u USD je $ 0.13013. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Flamengo Fan Token?
Tržišna kapitalizacija za MENGO je $ 1.64M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MENGO?
Količina u optjecaju za MENGO je 12.60M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MENGO?
MENGO je postigao ATH cijenu od 4.032450914997048 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MENGO?
MENGO je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MENGO?
24-satni obujam trgovanja za MENGO je $ 59.11K USD.
Hoće li MENGO još narasti ove godine?
MENGO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MENGO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:06:48 (UTC+8)

Flamengo Fan Token (MENGO) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

MENGO u USD kalkulator

Iznos

MENGO
MENGO
USD
USD

1 MENGO = 0.13013 USD

Trgujte MENGO

MENGOUSDT
$0.13013
$0.13013$0.13013
-0.55%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine