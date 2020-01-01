Flamengo Fan Token (MENGO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Flamengo Fan Token (MENGO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Flamengo Fan Token (MENGO) Informacije Flamengo Fan Token (MENGO) is a crypto token on the Chiliz blockchain. It is designed for fans of a leading Brazilian association football club, Clube de Regatas do Flamengo (known simply as Flamengo). The token gives you access to a variety of benefits, rewards and decision-making opportunities related to the Brazilian football giant. Službena web stranica: https://socios.com Istraživač blokova: https://chiliscan.com/token/0xD1723Eb9e7C6eE7c7e2d421B2758dc0f2166eDDc Kupi MENGO odmah!

Flamengo Fan Token (MENGO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Flamengo Fan Token (MENGO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.67M $ 1.67M $ 1.67M Ukupna količina: $ 30.00M $ 30.00M $ 30.00M Količina u optjecaju: $ 12.80M $ 12.80M $ 12.80M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 3.92M $ 3.92M $ 3.92M Povijesni maksimum: $ 2.455 $ 2.455 $ 2.455 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.13075 $ 0.13075 $ 0.13075 Saznajte više o cijeni Flamengo Fan Token (MENGO)

Flamengo Fan Token (MENGO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Flamengo Fan Token (MENGO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MENGO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MENGO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MENGO tokena, istražite MENGO cijenu tokena uživo!

Kako kupiti MENGO Jeste li zainteresirani za dodavanje Flamengo Fan Token (MENGO) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje MENGO, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati MENGO na MEXC-u odmah!

Flamengo Fan Token (MENGO) Povijest cijena Analiza povijesti cijena MENGO pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite MENGO povijest cijena odmah!

MENGO Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide MENGO? Naša MENGO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte MENGO predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!