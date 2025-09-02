Više o MEGALAND

Metagalaxy Land Logotip

Metagalaxy Land Cijena(MEGALAND)

1 MEGALAND u USD cijena uživo:

Grafikon aktualnih cijena Metagalaxy Land (MEGALAND)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:06:34 (UTC+8)

Metagalaxy Land (MEGALAND) Informacije o cijeni (USD)

Metagalaxy Land (MEGALAND) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0001146. Tijekom protekla 24 sata, MEGALANDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0001122 i najviše cijene $ 0.0001161, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MEGALAND je $ 0.000624642105956316, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000000000161726624.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MEGALAND se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, -0.08% u posljednjih 24 sata i +0.52% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Metagalaxy Land (MEGALAND)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Metagalaxy Land je $ 114.60K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 151.55K. Količina u optjecaju MEGALAND je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 114.60K.

Metagalaxy Land (MEGALAND) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Metagalaxy Land za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000000092-0.08%
30 dana$ +0.0000161+16.34%
60 dana$ +0.0000047+4.27%
90 dana$ +0.0000824+255.90%
Metagalaxy Land promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u MEGALAND od $ -0.000000092 (-0.08%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Metagalaxy Land 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0000161 (+16.34%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Metagalaxy Land 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u MEGALAND od $ +0.0000047 (+4.27%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Metagalaxy Land 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.0000824 (+255.90%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Metagalaxy Land (MEGALAND)?

Pogledajte Metagalaxy Land stranicu Povijest cijena sada.

Što je Metagalaxy Land (MEGALAND)

MetaGalaxy Land offers a blockchain-based next-generation gaming platform and gaming exchange where Investors are able to create and exchange their own customized Planets as NFT’s and participate in the Game as Space Cowboys.

Metagalaxy Land dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Metagalaxy Land ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti MEGALAND dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Metagalaxy Land na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Metagalaxy Land učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Metagalaxy Land Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Metagalaxy Land (MEGALAND) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Metagalaxy Land (MEGALAND) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Metagalaxy Land.

Provjerite Metagalaxy Land predviđanje cijene sada!

Metagalaxy Land (MEGALAND) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Metagalaxy Land (MEGALAND) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MEGALAND opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Metagalaxy Land (MEGALAND)

Tražiš kako kupiti Metagalaxy Land? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Metagalaxy Land na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

MEGALAND u lokalnim valutama

Metagalaxy Land Resurs

Za dublje razumijevanje Metagalaxy Land, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Metagalaxy Land web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Metagalaxy Land

Koliko Metagalaxy Land (MEGALAND) vrijedi danas?
Cijena MEGALAND uživo u USD je 0.0001146 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MEGALAND u USD?
Trenutačna cijena MEGALAND u USD je $ 0.0001146. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Metagalaxy Land?
Tržišna kapitalizacija za MEGALAND je $ 114.60K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MEGALAND?
Količina u optjecaju za MEGALAND je 1.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MEGALAND?
MEGALAND je postigao ATH cijenu od 0.000624642105956316 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MEGALAND?
MEGALAND je vidio ATL cijenu od 0.000000000161726624 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MEGALAND?
24-satni obujam trgovanja za MEGALAND je $ 151.55K USD.
Hoće li MEGALAND još narasti ove godine?
MEGALAND mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MEGALAND predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:06:34 (UTC+8)

Metagalaxy Land (MEGALAND) Važna ažuriranja industrije

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

