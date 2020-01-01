Metagalaxy Land (MEGALAND) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Metagalaxy Land (MEGALAND), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Metagalaxy Land (MEGALAND) Informacije MetaGalaxy Land offers a blockchain-based next-generation gaming platform and gaming exchange where Investors are able to create and exchange their own customized Planets as NFT’s and participate in the Game as Space Cowboys. Službena web stranica: https://metagalaxyland.com/ Bijela knjiga: https://metagalaxy.land/litepaper/v2.pdf Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0xcAb1fd29D6FD64bB63471B666e8dbfC1915bF90E Kupi MEGALAND odmah!

Metagalaxy Land (MEGALAND) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Metagalaxy Land (MEGALAND), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 114.30K $ 114.30K $ 114.30K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 114.30K $ 114.30K $ 114.30K Povijesni maksimum: $ 0.0007104 $ 0.0007104 $ 0.0007104 Povijesni minimum: $ 0.000000000161726624 $ 0.000000000161726624 $ 0.000000000161726624 Trenutna cijena: $ 0.0001143 $ 0.0001143 $ 0.0001143 Saznajte više o cijeni Metagalaxy Land (MEGALAND)

Metagalaxy Land (MEGALAND) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Metagalaxy Land (MEGALAND) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MEGALAND tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MEGALAND tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MEGALAND tokena, istražite MEGALAND cijenu tokena uživo!

