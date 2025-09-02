Više o MEER

Qitmeer Network

Qitmeer Network Cijena(MEER)

1 MEER u USD cijena uživo: $0.003491

$0.003491
Grafikon aktualnih cijena Qitmeer Network (MEER)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:07:52 (UTC+8)

Qitmeer Network (MEER) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

-0.46%

-1.41%

-4.12%

-4.12%

Qitmeer Network (MEER) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.003491. Tijekom protekla 24 sata, MEERtrgovalo je između najniže cijene $ 0.003419 i najviše cijene $ 0.0036, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MEER je $ 0.2967588641864074, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.002546071135921058.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MEER se promijenio za -0.46% u posljednjih sat vremena, -1.41% u posljednjih 24 sata i -4.12% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Qitmeer Network (MEER)

No.4375

0.00%

MEER

Trenutačna tržišna kapitalizacija Qitmeer Network je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 52.99K. Količina u optjecaju MEER je 0.00, s ukupnom količinom od 101934552.26612261. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 733.95K.

Qitmeer Network (MEER) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Qitmeer Network za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00004993-1.41%
30 dana$ +0.000234+7.18%
60 dana$ +0.00032+10.09%
90 dana$ -0.000178-4.86%
Qitmeer Network promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u MEER od $ -0.00004993 (-1.41%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Qitmeer Network 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.000234 (+7.18%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Qitmeer Network 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u MEER od $ +0.00032 (+10.09%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Qitmeer Network 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.000178 (-4.86%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Qitmeer Network (MEER)?

Pogledajte Qitmeer Network stranicu Povijest cijena sada.

Što je Qitmeer Network (MEER)

Qitmeer Network is a public blockchain based on the MeerDAG consensus, aiming to provide comprehensive solutions for distributed applications and organizations. With the MeerDAG consensus protocol and a Layer1+Layer2 multi-layer network structure, Qitmeer Network addresses issues such as block size and network congestion, significantly improving network throughput and performance. It also offers a stable and secure value layer and a flexible and scalable application layer, demonstrating excellent scalability and compatibility to support a wide range of application scenarios and ecosystem projects.

Qitmeer Network dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Qitmeer Network ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti MEER dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Qitmeer Network na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Qitmeer Network učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Qitmeer Network Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Qitmeer Network (MEER) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Qitmeer Network (MEER) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Qitmeer Network.

Provjerite Qitmeer Network predviđanje cijene sada!

Qitmeer Network (MEER) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Qitmeer Network (MEER) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MEER opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Qitmeer Network (MEER)

Tražiš kako kupiti Qitmeer Network? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Qitmeer Network na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

MEER u lokalnim valutama

Qitmeer Network Resurs

Za dublje razumijevanje Qitmeer Network, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Qitmeer Network web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Qitmeer Network

Koliko Qitmeer Network (MEER) vrijedi danas?
Cijena MEER uživo u USD je 0.003491 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MEER u USD?
Trenutačna cijena MEER u USD je $ 0.003491. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Qitmeer Network?
Tržišna kapitalizacija za MEER je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MEER?
Količina u optjecaju za MEER je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MEER?
MEER je postigao ATH cijenu od 0.2967588641864074 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MEER?
MEER je vidio ATL cijenu od 0.002546071135921058 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MEER?
24-satni obujam trgovanja za MEER je $ 52.99K USD.
Hoće li MEER još narasti ove godine?
MEER mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MEER predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:07:52 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

