Qitmeer Network (MEER) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Qitmeer Network (MEER), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.

Qitmeer Network (MEER) Informacije Qitmeer Network is a public blockchain based on the MeerDAG consensus, aiming to provide comprehensive solutions for distributed applications and organizations. With the MeerDAG consensus protocol and a Layer1+Layer2 multi-layer network structure, Qitmeer Network addresses issues such as block size and network congestion, significantly improving network throughput and performance. It also offers a stable and secure value layer and a flexible and scalable application layer, demonstrating excellent scalability and compatibility to support a wide range of application scenarios and ecosystem projects. Službena web stranica: https://www.qitmeer.io/ Bijela knjiga: https://github.com/Qitmeer/whitepaper/releases Istraživač blokova: https://evm.meerscan.io/

Qitmeer Network (MEER) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Qitmeer Network (MEER), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 Ukupna količina: $ 101.93M Količina u optjecaju: $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 732.06K Povijesni maksimum: $ 0.2222 Povijesni minimum: $ 0.002546071135921058 Trenutna cijena: $ 0.003482

Qitmeer Network (MEER) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Qitmeer Network (MEER) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MEER tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MEER tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Kako kupiti MEER Jeste li zainteresirani za dodavanje Qitmeer Network (MEER) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje MEER, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati MEER na MEXC-u odmah!

Qitmeer Network (MEER) Povijest cijena Analiza povijesti cijena MEER pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

MEER Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide MEER? Naša MEER stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

