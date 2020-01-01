MBP COIN (MBP) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u MBP COIN (MBP), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

MBP COIN (MBP) Informacije Welcome to MBP COIN where AI meets crypto to revolutionize various aspects of daily life! We are dedicated to harnessing the power of artificial intelligence to create innovative solutions that enhance efficiency, convenience, and accessibility for users worldwide. At MBP Coin, advanced AI algorithms and blockchain technology are utilized to deliver unparalleled solutions in various domains. Built on the BEP20 protocol, the token ensures scalability, security, and interoperability with other decentralized applications Službena web stranica: https://mbpcoin.com/ Bijela knjiga: https://mbpcoin.com/assets/img/MBPCOIN-WHITEPAPER%20Updated.pdf Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0x1d42e1cd643941b26a4191e72a617ed32670df55 Kupi MBP odmah!

MBP COIN (MBP) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za MBP COIN (MBP), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.34M $ 1.34M $ 1.34M Ukupna količina: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Količina u optjecaju: $ 15.99M $ 15.99M $ 15.99M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 16.70M $ 16.70M $ 16.70M Povijesni maksimum: $ 0.1085 $ 0.1085 $ 0.1085 Povijesni minimum: $ 0.03374812281832514 $ 0.03374812281832514 $ 0.03374812281832514 Trenutna cijena: $ 0.08351 $ 0.08351 $ 0.08351 Saznajte više o cijeni MBP COIN (MBP)

MBP COIN (MBP) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike MBP COIN (MBP) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MBP tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MBP tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MBP tokena, istražite MBP cijenu tokena uživo!

