MBP COIN Logotip

MBP COIN Cijena(MBP)

1 MBP u USD cijena uživo:

$0.07996
$0.07996$0.07996
-1.51%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena MBP COIN (MBP)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:07:13 (UTC+8)

MBP COIN (MBP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.07943
$ 0.07943$ 0.07943
24-satna najniža cijena
$ 0.08342
$ 0.08342$ 0.08342
24-satna najviša cijena

$ 0.07943
$ 0.07943$ 0.07943

$ 0.08342
$ 0.08342$ 0.08342

$ 0.10762953707148361
$ 0.10762953707148361$ 0.10762953707148361

$ 0.03374812281832514
$ 0.03374812281832514$ 0.03374812281832514

-1.33%

-1.51%

-4.28%

-4.28%

MBP COIN (MBP) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.07994. Tijekom protekla 24 sata, MBPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.07943 i najviše cijene $ 0.08342, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MBP je $ 0.10762953707148361, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.03374812281832514.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MBP se promijenio za -1.33% u posljednjih sat vremena, -1.51% u posljednjih 24 sata i -4.28% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MBP COIN (MBP)

No.2018

$ 1.28M
$ 1.28M$ 1.28M

$ 111.95K
$ 111.95K$ 111.95K

$ 15.99M
$ 15.99M$ 15.99M

15.99M
15.99M 15.99M

200,000,000
200,000,000 200,000,000

200,000,000
200,000,000 200,000,000

7.99%

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija MBP COIN je $ 1.28M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 111.95K. Količina u optjecaju MBP je 15.99M, s ukupnom količinom od 200000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 15.99M.

MBP COIN (MBP) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena MBP COIN za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0012259-1.51%
30 dana$ -0.00232-2.83%
60 dana$ +0.01336+20.06%
90 dana$ +0.01372+20.71%
MBP COIN promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u MBP od $ -0.0012259 (-1.51%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

MBP COIN 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00232 (-2.83%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

MBP COIN 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u MBP od $ +0.01336 (+20.06%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

MBP COIN 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.01372 (+20.71%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena MBP COIN (MBP)?

Pogledajte MBP COIN stranicu Povijest cijena sada.

Što je MBP COIN (MBP)

Welcome to MBP COIN where AI meets crypto to revolutionize various aspects of daily life! We are dedicated to harnessing the power of artificial intelligence to create innovative solutions that enhance efficiency, convenience, and accessibility for users worldwide. At MBP Coin, advanced AI algorithms and blockchain technology are utilized to deliver unparalleled solutions in various domains. Built on the BEP20 protocol, the token ensures scalability, security, and interoperability with other decentralized applications

MBP COIN dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje MBP COIN ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti MBP dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o MBP COIN na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje MBP COIN učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

MBP COIN Predviđanje cijene (USD)

Koliko će MBP COIN (MBP) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših MBP COIN (MBP) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za MBP COIN.

Provjerite MBP COIN predviđanje cijene sada!

MBP COIN (MBP) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike MBP COIN (MBP) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MBP opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti MBP COIN (MBP)

Tražiš kako kupiti MBP COIN? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti MBP COIN na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

Za dublje razumijevanje MBP COIN, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o MBP COIN

Koliko MBP COIN (MBP) vrijedi danas?
Cijena MBP uživo u USD je 0.07994 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MBP u USD?
Trenutačna cijena MBP u USD je $ 0.07994. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija MBP COIN?
Tržišna kapitalizacija za MBP je $ 1.28M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MBP?
Količina u optjecaju za MBP je 15.99M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MBP?
MBP je postigao ATH cijenu od 0.10762953707148361 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MBP?
MBP je vidio ATL cijenu od 0.03374812281832514 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MBP?
24-satni obujam trgovanja za MBP je $ 111.95K USD.
Hoće li MBP još narasti ove godine?
MBP mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MBP predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:07:13 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

