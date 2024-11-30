MBP

Welcome to MBP COIN where AI meets crypto to revolutionize various aspects of daily life! We are dedicated to harnessing the power of artificial intelligence to create innovative solutions that enhance efficiency, convenience, and accessibility for users worldwide. At MBP Coin, advanced AI algorithms and blockchain technology are utilized to deliver unparalleled solutions in various domains. Built on the BEP20 protocol, the token ensures scalability, security, and interoperability with other decentralized applications

PoredakNo.2031

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)11.00%

Količina u optjecaju15,994,914

Maksimalna količina200,000,000

Ukupna količina200,000,000

Stopa optjecaja0.0799%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena0.10762953707148361,2025-07-18

Najniža cijena0.03374812281832514,2024-11-30

Javni blockchainBSC

