Više o MBD

MBD Informacije o cijeni

MBD Bijela knjiga

MBD Službena web stranica

MBD Tokenomija

MBD Prognoza cijena

MBD Povijest

Vodič za kupnju MBD

Konverter MBD u fiducijarnu valutu

MBD Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

MBD Financials Logotip

MBD Financials Cijena(MBD)

1 MBD u USD cijena uživo:

$0.00002285
$0.00002285$0.00002285
-2.01%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena MBD Financials (MBD)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:06:59 (UTC+8)

MBD Financials (MBD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00002169
$ 0.00002169$ 0.00002169
24-satna najniža cijena
$ 0.0000257
$ 0.0000257$ 0.0000257
24-satna najviša cijena

$ 0.00002169
$ 0.00002169$ 0.00002169

$ 0.0000257
$ 0.0000257$ 0.0000257

$ 0.014133445527232025
$ 0.014133445527232025$ 0.014133445527232025

$ 0.000001013727336322
$ 0.000001013727336322$ 0.000001013727336322

-0.87%

-2.01%

-11.47%

-11.47%

MBD Financials (MBD) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00002285. Tijekom protekla 24 sata, MBDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00002169 i najviše cijene $ 0.0000257, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MBD je $ 0.014133445527232025, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000001013727336322.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MBD se promijenio za -0.87% u posljednjih sat vremena, -2.01% u posljednjih 24 sata i -11.47% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MBD Financials (MBD)

No.2297

$ 592.74K
$ 592.74K$ 592.74K

$ 46.15K
$ 46.15K$ 46.15K

$ 914.00K
$ 914.00K$ 914.00K

25.94B
25.94B 25.94B

40,000,000,000
40,000,000,000 40,000,000,000

40,000,000,000
40,000,000,000 40,000,000,000

64.85%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija MBD Financials je $ 592.74K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 46.15K. Količina u optjecaju MBD je 25.94B, s ukupnom količinom od 40000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 914.00K.

MBD Financials (MBD) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena MBD Financials za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0000004687-2.01%
30 dana$ +0.00000855+59.79%
60 dana$ -0.0000001-0.44%
90 dana$ -0.00000932-28.98%
MBD Financials promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u MBD od $ -0.0000004687 (-2.01%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

MBD Financials 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.00000855 (+59.79%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

MBD Financials 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u MBD od $ -0.0000001 (-0.44%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

MBD Financials 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00000932 (-28.98%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena MBD Financials (MBD)?

Pogledajte MBD Financials stranicu Povijest cijena sada.

Što je MBD Financials (MBD)

Metaverse Business District (MBD) aims to empower every individual to own and control their financial freedom by creating an intuitive digital cross-chain platform in the metaverse. The project will provide opportunity for every unique individual as well as communities, businesses, and charitable organizations to thrive in a decentralized, photorealistic digital world where equitable services are readily available.

MBD Financials dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje MBD Financials ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti MBD dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o MBD Financials na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje MBD Financials učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

MBD Financials Predviđanje cijene (USD)

Koliko će MBD Financials (MBD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših MBD Financials (MBD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za MBD Financials.

Provjerite MBD Financials predviđanje cijene sada!

MBD Financials (MBD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike MBD Financials (MBD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MBD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti MBD Financials (MBD)

Tražiš kako kupiti MBD Financials? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti MBD Financials na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

MBD u lokalnim valutama

1 MBD Financials(MBD) u VND
0.60129775
1 MBD Financials(MBD) u AUD
A$0.000034732
1 MBD Financials(MBD) u GBP
0.0000166805
1 MBD Financials(MBD) u EUR
0.0000194225
1 MBD Financials(MBD) u USD
$0.00002285
1 MBD Financials(MBD) u MYR
RM0.000096427
1 MBD Financials(MBD) u TRY
0.000939592
1 MBD Financials(MBD) u JPY
¥0.00335895
1 MBD Financials(MBD) u ARS
ARS$0.0314738185
1 MBD Financials(MBD) u RUB
0.0018410245
1 MBD Financials(MBD) u INR
0.0020108
1 MBD Financials(MBD) u IDR
Rp0.374590104
1 MBD Financials(MBD) u KRW
0.0318243375
1 MBD Financials(MBD) u PHP
0.001305192
1 MBD Financials(MBD) u EGP
￡E.0.0011089105
1 MBD Financials(MBD) u BRL
R$0.0001240755
1 MBD Financials(MBD) u CAD
C$0.0000313045
1 MBD Financials(MBD) u BDT
0.0027769605
1 MBD Financials(MBD) u NGN
0.0349922615
1 MBD Financials(MBD) u COP
$0.091766971
1 MBD Financials(MBD) u ZAR
R.0.00040216
1 MBD Financials(MBD) u UAH
0.0009453045
1 MBD Financials(MBD) u VES
Bs0.0033361
1 MBD Financials(MBD) u CLP
$0.0221645
1 MBD Financials(MBD) u PKR
Rs0.006474776
1 MBD Financials(MBD) u KZT
0.0122980985
1 MBD Financials(MBD) u THB
฿0.0007382835
1 MBD Financials(MBD) u TWD
NT$0.000699667
1 MBD Financials(MBD) u AED
د.إ0.0000838595
1 MBD Financials(MBD) u CHF
Fr0.00001828
1 MBD Financials(MBD) u HKD
HK$0.0001780015
1 MBD Financials(MBD) u AMD
֏0.008734641
1 MBD Financials(MBD) u MAD
.د.م0.000205193
1 MBD Financials(MBD) u MXN
$0.000425924
1 MBD Financials(MBD) u SAR
ريال0.0000856875
1 MBD Financials(MBD) u PLN
0.000083174
1 MBD Financials(MBD) u RON
лв0.0000989405
1 MBD Financials(MBD) u SEK
kr0.0002145615
1 MBD Financials(MBD) u BGN
лв0.000037931
1 MBD Financials(MBD) u HUF
Ft0.0077116465
1 MBD Financials(MBD) u CZK
0.0004764225
1 MBD Financials(MBD) u KWD
د.ك0.00000696925
1 MBD Financials(MBD) u ILS
0.0000765475
1 MBD Financials(MBD) u AOA
Kz0.0208293745
1 MBD Financials(MBD) u BHD
.د.ب0.0000085916
1 MBD Financials(MBD) u BMD
$0.00002285
1 MBD Financials(MBD) u DKK
kr0.0001455545
1 MBD Financials(MBD) u HNL
L0.000597756
1 MBD Financials(MBD) u MUR
0.00104653
1 MBD Financials(MBD) u NAD
$0.000401246
1 MBD Financials(MBD) u NOK
kr0.0002285
1 MBD Financials(MBD) u NZD
$0.0000386165
1 MBD Financials(MBD) u PAB
B/.0.00002285
1 MBD Financials(MBD) u PGK
K0.0000966555
1 MBD Financials(MBD) u QAR
ر.ق0.000083174
1 MBD Financials(MBD) u RSD
дин.0.0022865995

MBD Financials Resurs

Za dublje razumijevanje MBD Financials, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena MBD Financials web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o MBD Financials

Koliko MBD Financials (MBD) vrijedi danas?
Cijena MBD uživo u USD je 0.00002285 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MBD u USD?
Trenutačna cijena MBD u USD je $ 0.00002285. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija MBD Financials?
Tržišna kapitalizacija za MBD je $ 592.74K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MBD?
Količina u optjecaju za MBD je 25.94B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MBD?
MBD je postigao ATH cijenu od 0.014133445527232025 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MBD?
MBD je vidio ATL cijenu od 0.000001013727336322 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MBD?
24-satni obujam trgovanja za MBD je $ 46.15K USD.
Hoće li MBD još narasti ove godine?
MBD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MBD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:06:59 (UTC+8)

MBD Financials (MBD) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

MBD u USD kalkulator

Iznos

MBD
MBD
USD
USD

1 MBD = 0.00002285 USD

Trgujte MBD

MBDUSDT
$0.00002285
$0.00002285$0.00002285
-2.01%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine