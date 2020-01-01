MBD Financials (MBD) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u MBD Financials (MBD), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
MBD Financials (MBD) Informacije

Metaverse Business District (MBD) aims to empower every individual to own and control their financial freedom by creating an intuitive digital cross-chain platform in the metaverse. The project will provide opportunity for every unique individual as well as communities, businesses, and charitable organizations to thrive in a decentralized, photorealistic digital world where equitable services are readily available.

Službena web stranica:
https://mbdfinancials.com
Bijela knjiga:
https://docs.mbdfinancials.com/
Istraživač blokova:
https://etherscan.io/token/0xaAf449Bf8A33a32575C31BA8CBb90612Dd95aCFa

MBD Financials (MBD) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za MBD Financials (MBD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 598.97K
Ukupna količina:
$ 40.00B
Količina u optjecaju:
$ 25.94B
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 923.60K
Povijesni maksimum:
$ 0.000688
Povijesni minimum:
$ 0.000001013727336322
Trenutna cijena:
$ 0.00002309
MBD Financials (MBD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike MBD Financials (MBD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj MBD tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja MBD tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku MBD tokena, istražite MBD cijenu tokena uživo!

Kako kupiti MBD

Jeste li zainteresirani za dodavanje MBD Financials (MBD) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje MBD, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

MBD Financials (MBD) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena MBD pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

MBD Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide MBD? Naša MBD stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.