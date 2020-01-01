Mamo (MAMO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Mamo (MAMO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Mamo (MAMO) Informacije $MAMO is a smart financial assistant and Web3 dApp designed for everyday users. Its goal is to help users track, grow, and understand their money in a simple, clear, and stress-free way. It emphasizes small deposits and consistent habits, leveraging intelligent financial tools and geo-aware technology to deliver a more personalized financial experience. Službena web stranica: https://mamo.bot Bijela knjiga: https://mamo.gitbook.io/mamo Istraživač blokova: https://basescan.org/address/0x7300b37dfdfab110d83290a29dfb31b1740219fe Kupi MAMO odmah!

Mamo (MAMO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Mamo (MAMO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 43.11M $ 43.11M $ 43.11M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 382.21M $ 382.21M $ 382.21M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 112.79M $ 112.79M $ 112.79M Povijesni maksimum: $ 0.23348 $ 0.23348 $ 0.23348 Povijesni minimum: $ 0.008852057250820835 $ 0.008852057250820835 $ 0.008852057250820835 Trenutna cijena: $ 0.11279 $ 0.11279 $ 0.11279 Saznajte više o cijeni Mamo (MAMO)

Mamo (MAMO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Mamo (MAMO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MAMO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MAMO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MAMO tokena, istražite MAMO cijenu tokena uživo!

Mamo (MAMO) Povijest cijena Analiza povijesti cijena MAMO pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite MAMO povijest cijena odmah!

MAMO Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide MAMO? Naša MAMO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte MAMO predviđanje cijene tokena odmah!

