Otkrijte ključne uvide u Mamo (MAMO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Mamo (MAMO) Informacije

$MAMO is a smart financial assistant and Web3 dApp designed for everyday users. Its goal is to help users track, grow, and understand their money in a simple, clear, and stress-free way. It emphasizes small deposits and consistent habits, leveraging intelligent financial tools and geo-aware technology to deliver a more personalized financial experience.

Službena web stranica:
https://mamo.bot
Bijela knjiga:
https://mamo.gitbook.io/mamo
Istraživač blokova:
https://basescan.org/address/0x7300b37dfdfab110d83290a29dfb31b1740219fe

Mamo (MAMO) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Mamo (MAMO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 43.11M
Ukupna količina:
$ 1.00B
Količina u optjecaju:
$ 382.21M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 112.79M
Povijesni maksimum:
$ 0.23348
Povijesni minimum:
$ 0.008852057250820835
Trenutna cijena:
$ 0.11279
Mamo (MAMO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Mamo (MAMO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj MAMO tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja MAMO tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku MAMO tokena, istražite MAMO cijenu tokena uživo!

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.