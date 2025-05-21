MAMO

$MAMO is a smart financial assistant and Web3 dApp designed for everyday users. Its goal is to help users track, grow, and understand their money in a simple, clear, and stress-free way. It emphasizes small deposits and consistent habits, leveraging intelligent financial tools and geo-aware technology to deliver a more personalized financial experience.

PoredakNo.722

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0.52%

Količina u optjecaju384,708,884.81129754

Maksimalna količina1,000,000,000

Ukupna količina1,000,000,000

Stopa optjecaja0.3847%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena0.22899592575840663,2025-08-06

Najniža cijena0.008852057250820835,2025-05-21

Javni blockchainBASE

