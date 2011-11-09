Litecoin (LTC) Tokenomika
Litecoin (LTC) Informacije
Litecoin is a peer-to-peer Internet currency that enables instant, near-zero cost payments to anyone in the world. Litecoin is an open source, global payment network that is fully decentralized without any central authorities.
Litecoin (LTC) Tokenomika i analiza cijena
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Litecoin (LTC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
Detaljna struktura tokena Litecoin(LTC)
Detaljnije istražite kako se LTC tokeni izdaju, dodjeljuju i otključavaju. Ovaj odjeljak ističe ključne aspekte ekonomske strukture tokena: korisnost, poticaje i stjecanje prava.
Litecoin (LTC) is a decentralized, open-source cryptocurrency designed for peer-to-peer payments and value storage. Its token economics are defined by a transparent, predictable issuance schedule, a lack of centralized allocation or vesting, and a straightforward incentive structure for network participants. Below is a comprehensive breakdown of its token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, and mechanisms related to locking and unlocking.
Issuance Mechanism
|Aspect
|Details
|Consensus
|Proof-of-Work (PoW) using the Scrypt hashing algorithm
|Block Reward
|New LTC is issued as a block reward to miners who validate and add blocks to the chain
|Initial Reward
|50 LTC per block at launch
|Halving Schedule
|Block reward halves every 840,000 blocks (~4 years)
|Current Reward
|25 LTC per block (as of the last halving on Aug. 2, 2023)
|Next Halving
|Expected July 2027, reward will reduce to 12.5 LTC per block
|Max Supply
|84,000,000 LTC (hard cap, expected to be reached around 2142)
- The issuance is entirely through mining; there was no pre-mine, ICO, or airdrop.
- The circulating supply as of August 2025 is approximately 76.18 million LTC, with a steady, predictable increase due to mining rewards.
Allocation Mechanism
|Aspect
|Details
|Initial Allocation
|No pre-mine, no team or foundation allocation
|Distribution
|All LTC is distributed to miners as block rewards
|Concentration
|As of June 2024, the top 10 wallet addresses hold ~15.22% of circulating supply
|Network Privileges
|No superusers or privileged accounts; all transactions are secured by PoW miners
- There are no vesting contracts, lockups, or scheduled unlocks for any portion of the supply.
- All tokens in existence are either mined or held by users; no central entity controls any portion of the supply.
Usage and Incentive Mechanism
|Aspect
|Details
|Primary Use
|Peer-to-peer payments, value storage, and settlement
|Incentives
|Miners are incentivized via block rewards and transaction fees
|User Acquisition
|Users acquire LTC via mining or purchasing on exchanges
|Network Security
|Incentivized miners secure the network and validate transactions
- LTC is used as a medium of exchange and a store of value.
- Miners are rewarded for securing the network and processing transactions.
- There are no staking, liquidity provision, or delegated reward mechanisms.
Locking Mechanism and Unlocking Time
|Aspect
|Details
|Locking
|No protocol-enforced token locking or vesting
|Unlocking
|Not applicable; all mined LTC is immediately liquid and transferable
|Token Unlocks
|No scheduled unlocks; supply increases only via mining
- There are no smart contract-based locks, vesting schedules, or delayed unlocks for any LTC.
- All LTC is freely transferable upon mining.
Summary Table
|Mechanism
|Description
|Issuance
|PoW mining, block rewards, halving every 840,000 blocks
|Allocation
|100% to miners, no pre-mine, no team/foundation allocation
|Usage/Incentives
|Peer-to-peer payments, value storage, miner rewards (block + fees)
|Locking/Unlocking
|None; all LTC is liquid upon issuance
Additional Insights
- Decentralization: Litecoin is highly decentralized, with no central authority or privileged actors. The network is secured by miners, and the Litecoin Foundation only supports development and improvement proposals.
- Supply Distribution: While the top 10 addresses hold a significant portion of LTC, there are no mechanisms for forced redistribution or privileged access.
- No Lockups: Unlike many newer tokens, Litecoin does not employ vesting, lockups, or scheduled unlocks, making its supply dynamics transparent and predictable.
Conclusion
Litecoin’s token economics are among the simplest and most transparent in the cryptocurrency space. All LTC is issued through mining, with no pre-mine, team allocation, or vesting. The only way new LTC enters circulation is via block rewards, which halve every four years, ensuring a predictable and gradually decreasing inflation rate until the hard cap is reached. There are no protocol-enforced locks or unlocks, and all tokens are immediately liquid upon issuance. This design supports Litecoin’s role as a decentralized, censorship-resistant digital currency optimized for payments and value transfer.
Litecoin (LTC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike Litecoin (LTC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj LTC tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja LTC tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku LTC tokena, istražite LTC cijenu tokena uživo!
Kako kupiti LTC
Jeste li zainteresirani za dodavanje Litecoin (LTC) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje LTC, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.
Litecoin (LTC) Povijest cijena
Analiza povijesti cijena LTC pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.
LTC Predviđanje cijene
Želite li znati u kojem smjeru ide LTC? Naša LTC stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.
Zašto biste trebali odabrati MEXC?
MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.
Odricanje od odgovornosti
Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.
Kupite Litecoin (LTC)
Iznos
1 LTC = 110.53 USD