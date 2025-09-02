Više o LTC

LTC Informacije o cijeni

LTC Službena web stranica

LTC Tokenomija

LTC Prognoza cijena

LTC Povijest

Vodič za kupnju LTC

Konverter LTC u fiducijarnu valutu

LTC Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Litecoin Logotip

Litecoin Cijena(LTC)

1 LTC u USD cijena uživo:

$109.38
$109.38$109.38
-0.14%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Litecoin (LTC)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:04:12 (UTC+8)

Litecoin (LTC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 106.4
$ 106.4$ 106.4
24-satna najniža cijena
$ 111.34
$ 111.34$ 111.34
24-satna najviša cijena

$ 106.4
$ 106.4$ 106.4

$ 111.34
$ 111.34$ 111.34

$ 412.96014112
$ 412.96014112$ 412.96014112

$ 1.1137399673461914
$ 1.1137399673461914$ 1.1137399673461914

-0.03%

-0.13%

-0.80%

-0.80%

Litecoin (LTC) cijena u stvarnom vremenu je $ 109.37. Tijekom protekla 24 sata, LTCtrgovalo je između najniže cijene $ 106.4 i najviše cijene $ 111.34, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LTC je $ 412.96014112, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.1137399673461914.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LTC se promijenio za -0.03% u posljednjih sat vremena, -0.13% u posljednjih 24 sata i -0.80% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Litecoin (LTC)

No.21

$ 8.34B
$ 8.34B$ 8.34B

$ 15.75M
$ 15.75M$ 15.75M

$ 9.19B
$ 9.19B$ 9.19B

76.25M
76.25M 76.25M

84,000,000
84,000,000 84,000,000

84,000,000
84,000,000 84,000,000

90.77%

0.22%

2011-11-09 00:00:00

$ 4.3
$ 4.3$ 4.3

LTC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Litecoin je $ 8.34B, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 15.75M. Količina u optjecaju LTC je 76.25M, s ukupnom količinom od 84000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.19B.

Litecoin (LTC) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Litecoin za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.1533-0.13%
30 dana$ +0.63+0.57%
60 dana$ +20.62+23.23%
90 dana$ +18.97+20.98%
Litecoin promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u LTC od $ -0.1533 (-0.13%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Litecoin 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.63 (+0.57%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Litecoin 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u LTC od $ +20.62 (+23.23%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Litecoin 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +18.97 (+20.98%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Litecoin (LTC)?

Pogledajte Litecoin stranicu Povijest cijena sada.

Što je Litecoin (LTC)

Litecoin is a peer-to-peer Internet currency that enables instant, near-zero cost payments to anyone in the world. Litecoin is an open source, global payment network that is fully decentralized without any central authorities.

Litecoin dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Litecoin ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti LTC dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Litecoin na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Litecoin učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Litecoin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Litecoin (LTC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Litecoin (LTC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Litecoin.

Provjerite Litecoin predviđanje cijene sada!

Litecoin (LTC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Litecoin (LTC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o LTC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Litecoin (LTC)

Tražiš kako kupiti Litecoin? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Litecoin na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

LTC u lokalnim valutama

1 Litecoin(LTC) u VND
2,878,071.55
1 Litecoin(LTC) u AUD
A$166.2424
1 Litecoin(LTC) u GBP
79.8401
1 Litecoin(LTC) u EUR
92.9645
1 Litecoin(LTC) u USD
$109.37
1 Litecoin(LTC) u MYR
RM461.5414
1 Litecoin(LTC) u TRY
4,500.5755
1 Litecoin(LTC) u JPY
¥16,077.39
1 Litecoin(LTC) u ARS
ARS$150,647.3317
1 Litecoin(LTC) u RUB
8,811.9409
1 Litecoin(LTC) u INR
9,637.6844
1 Litecoin(LTC) u IDR
Rp1,792,950.5328
1 Litecoin(LTC) u KRW
152,325.0675
1 Litecoin(LTC) u PHP
6,259.2451
1 Litecoin(LTC) u EGP
￡E.5,307.7261
1 Litecoin(LTC) u BRL
R$593.8791
1 Litecoin(LTC) u CAD
C$149.8369
1 Litecoin(LTC) u BDT
13,315.7975
1 Litecoin(LTC) u NGN
167,745.1438
1 Litecoin(LTC) u COP
$439,236.4822
1 Litecoin(LTC) u ZAR
R.1,923.8183
1 Litecoin(LTC) u UAH
4,533.3865
1 Litecoin(LTC) u VES
Bs15,968.02
1 Litecoin(LTC) u CLP
$105,870.16
1 Litecoin(LTC) u PKR
Rs31,043.5808
1 Litecoin(LTC) u KZT
58,990.8969
1 Litecoin(LTC) u THB
฿3,528.2762
1 Litecoin(LTC) u TWD
NT$3,352.1905
1 Litecoin(LTC) u AED
د.إ401.3879
1 Litecoin(LTC) u CHF
Fr87.496
1 Litecoin(LTC) u HKD
HK$851.9923
1 Litecoin(LTC) u AMD
֏41,839.4935
1 Litecoin(LTC) u MAD
.د.م984.33
1 Litecoin(LTC) u MXN
$2,039.7505
1 Litecoin(LTC) u SAR
ريال410.1375
1 Litecoin(LTC) u PLN
398.1068
1 Litecoin(LTC) u RON
лв473.5721
1 Litecoin(LTC) u SEK
kr1,026.9843
1 Litecoin(LTC) u BGN
лв182.6479
1 Litecoin(LTC) u HUF
Ft36,936.4364
1 Litecoin(LTC) u CZK
2,281.4582
1 Litecoin(LTC) u KWD
د.ك33.35785
1 Litecoin(LTC) u ILS
366.3895
1 Litecoin(LTC) u AOA
Kz99,698.4109
1 Litecoin(LTC) u BHD
.د.ب41.23249
1 Litecoin(LTC) u BMD
$109.37
1 Litecoin(LTC) u DKK
kr696.6869
1 Litecoin(LTC) u HNL
L2,866.5877
1 Litecoin(LTC) u MUR
5,009.146
1 Litecoin(LTC) u NAD
$1,924.912
1 Litecoin(LTC) u NOK
kr1,092.6063
1 Litecoin(LTC) u NZD
$184.8353
1 Litecoin(LTC) u PAB
B/.109.37
1 Litecoin(LTC) u PGK
K462.6351
1 Litecoin(LTC) u QAR
ر.ق399.2005
1 Litecoin(LTC) u RSD
дин.10,952.3118

Litecoin Resurs

Za dublje razumijevanje Litecoin, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena Litecoin web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Litecoin

Koliko Litecoin (LTC) vrijedi danas?
Cijena LTC uživo u USD je 109.37 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena LTC u USD?
Trenutačna cijena LTC u USD je $ 109.37. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Litecoin?
Tržišna kapitalizacija za LTC je $ 8.34B USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za LTC?
Količina u optjecaju za LTC je 76.25M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za LTC?
LTC je postigao ATH cijenu od 412.96014112 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za LTC?
LTC je vidio ATL cijenu od 1.1137399673461914 USD.
Koliki je obujam trgovanja za LTC?
24-satni obujam trgovanja za LTC je $ 15.75M USD.
Hoće li LTC još narasti ove godine?
LTC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte LTC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:04:12 (UTC+8)

Litecoin (LTC) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine