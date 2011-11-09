LTC

Litecoin is a peer-to-peer Internet currency that enables instant, near-zero cost payments to anyone in the world. Litecoin is an open source, global payment network that is fully decentralized without any central authorities.

ImeLTC

PoredakNo.19

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio0.0022%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)1,087.19%

Količina u optjecaju76,296,451.98347135

Maksimalna količina84,000,000

Ukupna količina84,000,000

Stopa optjecaja0.9082%

Datum izdavanja2011-11-09 00:00:00

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana4.3 USDT

Najviša vrijednost svih vremena412.96014112,2021-05-10

Najniža cijena1.1137399673461914,2015-01-14

Javni blockchainLTC

UvodLitecoin is a peer-to-peer Internet currency that enables instant, near-zero cost payments to anyone in the world. Litecoin is an open source, global payment network that is fully decentralized without any central authorities.

Sektor

Društvene mreže

etfindex:mc_etfindex_sourceOdricanje od odgovornosti: Podatke pruža cmc i ne smiju se smatrati investicijskim savjetom.

Loading...